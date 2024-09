Ana Hickmann e Edu Guedes mostram preparativos do casamento

Os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes pretendem subir ao altar em breve e têm mostrado todos os preparativos para o grande dia

Em suas redes sociais, Ana Hickmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 18 milhões de seguidores. A apresentadora se prepara para subir ao altar com Edu Guedes em breve e os preparativos para o grande dia já estão a todo vapor.

Nesta quinta-feira, 5, a apresentadora publicou em sua conta no Instagram o momento em que o casal escolheu os convites que serão enviados para os padrinhos. É possível ver que a caixa contém uma garrafa de vinho e outros mimos.

"Agora chegou uma das minhas partes favoritas de organizar o casamento, os convites dos padrinhos!!!! Recebi a ajuda da querida Rosana, que já esteve comigo em outros eventos. Decidimos criar algo personalizado para refletir a nossa personalidade e tudo que gostamos. Ficou lindo demais", escreveu ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Vestido de noiva

A apresentadora Ana Hickmann e o apresentador Edu Guedes deram um novo passo no relacionamento e vão subir ao altar em breve! E os preparativos para o casamento já começaram. Na segunda-feira, 2, a noiva usou os stories de seu Instagram para mostrar que foi até sua estilista para conversar sobre os primeiros detalhes de seu vestido.

“Prova de noiva Ana Hickmann. Coração a mil”, compartilhou a profissional, que mostrou alguns tecidos. Em outra publicação, Ana aparece conversando com Letícia Manzan, enquanto analisam os panos. “Isso aqui também é muito bonito, é delicado, bem romântico”, avaliou a apresentadora. “Aí a gente poderia vir com as pérolas bordadas à mão”, sugeriu a estilista. "Dia de apresentação das rendas e prova da base do vestido. Está lindo demais!", escreveu a profissional na legenda.

Em recente entrevista ao portal Leo Dias, a loira contou que eles estão preparando uma festa de noivado. A celebração vai reunir cerca de 50 convidados em um almoço intimista, marcado para acontecer no dia 14 de setembro. “Eu queria muito reunir a nossa família e amigos próximos para celebrar esse novo momento. Estamos radiantes”, disse Ana.