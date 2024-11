Ana Castela vence o Grammy Latino e manda recado: ‘Reconhecimento de muita dedicação’

Em entrevista à CARAS Brasil, a sertaneja Ana Castela fala da importância de ter conquistado o Grammy Latino já na sua primeira indicação ao prêmio internacional

A emoção tomou conta de Ana Castela (20) no palco da 25ª edição do Grammy Latino, realizada no Miami Beach Convention Center, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira, 14. A cantora não segurou as lágrimas ao levar o prêmio de Melhor Álbum de Música Sertaneja por Boiadeira Internacional (Ao Vivo), já na sua primeira indicação. Diretamente do evento, em entrevista à CARAS Brasil, a jovem artista ressalta a importância dessa nova conquista e manda recado: "Reconhecimento de muita dedicação".

Ana concorria com Paraíso Particular (Ao Vivo), de Gusttavo Lima (35); Cintilante (Ao Vivo), de Simone Mendes (40); Raiz Goiânia (Ao Vivo), de Lauana Prado (35); e Luan City 2.0 (Ao Vivo), de Luan Santana (33). “Algumas das minhas músicas falam sobre o poder feminino, sobre a força da mulher no sertanejo e na música em geral. Para mim, como mulher, conquistar um Grammy Latino é uma honra imensa", reforça a artista. "Este prêmio representa o reconhecimento de uma trajetória de muita dedicação e o fruto de um trabalho feito muito com amor. Ainda estou sem acreditar!”, festeja.

Ao subir ao palco para receber o prêmio das mãos da cantora Gloria Groove (29), Ana Castela falou – misturando espanhol e português, e com a voz embargada: "Eu sou Ana Castela e sou do Brasil, e estou muito muito muito contente de estar aqui. Quero agradecer minha mãe, meu pai, Jesus Cristo e todas as pessoas que trabalham comigo. Quero agradecer meu irmão, meu amigo, meu pai, Rodolfo, muito obrigada a todos que estão aqui. Aqui é Brasil".

BOIADEIRA INTERNACIONAL

O álbum de estreia de Ana Castela, lançado em fevereiro deste ano, com 19 faixas, venceu o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja. Entre regravações de singles lançados antes do projeto e músicas inéditas, estão nove composições de Rodolfo Alessi, empresário da artista e um dos grandes responsáveis pelo repertório da intérprete.

Rodolfo é sócio-fundador e diretor-geral da AgroPlay, o escritório responsável pelo gerenciamento artístico da carreira da sertaneja, fundado em 2021. O gestor já esteve nos palcos, quando ainda cantava com o parceiro Fabio Rojas na dupla Fabinho & Rodolfo. No entanto, a nova formação de Alessi nos bastidores é com Raphael Soares, também sócio da AgroPlay, que ainda mantém a carreira de cantor paralelamente no projeto Léo & Raphael.

Com experiência tanto na linha de frente quanto nos bastidores, Rodolfo acumula vasta vivência no setor musical e artístico, mantendo, em ambas as funções (cantor e empresário), a vocação e paixão pela composição. É dele, inclusive, a música Nosso Quadro, gravada no projeto AgroPlay Verão (2022). Escrita em parceria com Marco Carvalho e regravada no álbum Boiadeira Internacional, o hit alcançou a 1ª posição no ranking da Billboard no Brasil e o 95º lugar na Billboard Global 200.

Além de Nosso Quadro, Rodolfo emplacou mais oito composições no repertório selecionado para a gravação do DVD da Boiadeira, incluindo: Boiadeira, Bonde das Boiadeira, As Menina da Pecuária, Solteiro Forçado, Quem Prova Pede Mais, Lua, Pipoco e Tô Voltando. As demais músicas compostas por ele – aproximadamente 300 – ainda integram os shows e apresentações da cantora Ana Castela e de diversos outros artistas pelo Brasil.

Leia também:Gustavo Mioto faz declaração apaixonada em apoio a Ana Castela no Grammy Latino

ASSISTA AO VÍDEO DE ANA CASTELA RECEBENDO O GRAMMY LATINO: