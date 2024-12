Marcos Palmeira surge em clique raro com a filha de 17 anos: 'Ainda me leva'

O ator Marcos Palmeira surgiu em um clique ao lado da filha Júlia Mautner, que é fruto da união dele com a diretora Amora Mautner

De férias das novelas desde o fim de Renascer, da Globo, o ator Marcos Palmeirasurgiu em um clique ao lado da filha Júlia Mautner, que é fruto da união dele com a diretora Amora Mautner. Os dois ficaram juntos de 2005 a 2012.

A imagem foi compartilhada pela jovem de 17 anos, que usou as redes sociais para mostrar uma selfie no banco do passageiro do carro e com o paizão ator ao volante. "Ele ainda me leva no futebol", escreveu ela na legenda.

Veja os dois juntos:

Marcos Palmeira e a filha - Foto: Reprodução/Instagram

Em setembro deste ano, a jovem completou 17 anos e ganhou uma homenagem do pai, que usou seu perfil no Instagram para fazer deixar uma mensagem carinhosa para ela. Ele resgatou alguns momentos ao lado da herdeira e adicionou a música Andar com Fé, de Gilberto Gil. "Dia da minha princesa! Que orgulho! 17 anos lindos", escreveu o papai coruja na legenda.

Você viu? Marcos Palmeira fez homenagem para a esposa com foto inédita do casal

Atualmente casado com Gabriela Gastal, desde 2016, Marcos Palmeira celebrou recentemente o aniversário da amada e compartilhou uma foto inédita do casal. Na legenda, ele falou sobre a admiração que sente por ela. "Hoje é o dia dela. Uma mulher incrível, sensível, que consegue elevar qualquer astral! Muita gratidão por ter sido premiado com esse encontro onde aprendo a cada dia! Que a vida seja sempre leve como vc e que nas dificuldades consigamos ter discernimento para as melhores escolhas! Seguimos batucando forte juntos! Te amo", disse ele.

Vale lembrar que o ator não tem herdeiros do relacionamento atual. E ele já falou sobre não ter filhos com a esposa. “Eu e a Gabi até tentamos. Mas o processo é muito cruel, muitos hormônios. Não veio, e a gente se permitiu estar assim, decidindo não interferir tanto nesse destino”, contou ele para a Veja.

Leia também: Marcos Palmeira celebra sua conexão com a natureza: ‘Opção de vida’