Amigos e familiares choram no velório da carnavalesca Rosa Magalhães

O corpo da carnavalesca Rosa Magalhães foi velado em uma cerimônia na tarde desta sexta-feira, 26, no Rio de Janeiro

O último adeus para a carnavalesca Rosa Magalhães aconteceu nesta sexta-feira, 26. O corpo dela foi velado no Palácio da Cidade, no Rio de Janeiro, por amigos e familiares, que se emocionaram na hora da despedida.

Rosa faleceu aos 77 anos em decorrência de infarto. Em sua trajetória, ela foi professora, atriz e a carnavalesca que mais ganhou títulos no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

O corpo dela foi sepultado no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro.

Quem foi Rosa Magalhães?

Sua carreira iniciou em 1970, como assistente, na Salgueiro. Em 1982, ganhou o primeiro título como carnavalesca a frente da Império Serrano. Mas foi na Imperatriz Leopoldinense que fez história. Ela venceu cinco títulos nos carnavais de 1994, 1995, 1999, 2000 e 2001. O último foi em 2013, na Unidos de Vila Isabel. Em 2023, na Paraíso do Tuiuti, realizou seu último trabalho, e conquistou o oitavo lugar.

Além do Carnaval, Rosa ganhou um prêmio Emmy na categoria figurino pelo trabalho na abertura dos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro. Em 2016, trabalhou na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio. Além disso, atuou como cenógrafa de novelas e séries da TV Globo.

Sabrina Sato lamenta morte de carnavalesca Rosa Magalhães

A apresentadora Sabrina Satousou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 26, para compartilhar uma homenagem à grande Rosa Magalhães. "Para sempre Rosa Magalhães... Obrigada por eternizar momentos únicos no nosso Carnaval com sua arte tão brasileira, tão nossa", iniciou a famosa na legenda. "Você abriu caminhos e deixou tudo mais colorido. A nossa Unidos de Vila Isabel agradece com carinho. Descanse em paz, rainha", completou.