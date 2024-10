Na quarta-feira, 30, Bruna Biancardi e Georgina Rodríguez aproveitaram um jantar especial entre amigas e não deixaram de registrar nas redes sociais

Na última quarta-feira, 30, Bruna Biancardi e Georgina Rodríguez usaram as redes sociais para compartilhar registros de um momento especial entre amigas: ela curtiram um jantar em um restaurante japonês.

Nos Stories do Instagram, a esposa de Cristiano Ronaldo repostou a publicação feita por Bruna, mostrando que estava presente na ocasião: "Meu encontro ontem com mulheres maravilhosas", escreveu ela.

Mais cedo, a companheira de Neymar e mamãe de Mavie republicou um vídeo da cantora Gabily, em que é possível vê-las a caminho do restaurante com outras duas amigas.

Enquanto estava no restaurante, Bruna recebeu um vídeo da filha junto com Neymar. No registro, a pequena, de 1 ano de idade, manda beijo e "fala" mamãe. "Saí pra jantar com as meninas e recebi esse vídeo", derreteu-se.

Confira os registros:

Após quatro dias internada, esposa de Cristiano Ronaldo recebe alta hospitalar

No último dia 24, Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, anunciou que recebeu alta hospitalar após passar quatro dias internada. Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo explicou que esteve no hospital por conta de uma pneumonia, infecção que atinge os pulmões.

Na imagem compartilhada nos Stories, Georgina surgiu ainda com um acesso venoso no braço - cateter usado para administrar medicamentos diretamente na corrente sanguínea. Além disso, é possível ver o notebook da empresária e um buquê de flores acompanhado de um bilhete.

"Finalmente de volta para casa! Passei 4 dias no hospital com pneumonia, estou melhor agora, mas ainda me recuperando em casa com minha família", iniciou ela, que esteve internada no Hospital Saudi German, em Dubai.

"Tenho que dizer um muito obrigada a todos os funcionários, médicos, enfermeiros e todos no hospital... Eles cuidaram de mim tão maravilhosamente e sou muito grata por isso. Obrigada por tudo e pela ótima estadia.", agradeceu Georgina Rodríguez.

