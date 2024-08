Amiga de Rebeca Andrade relembra fase difícil na preparação da ginasta: 'Medo'

A amiga de Rebeca Andrade, Julie Kim, relembrou de um momento difícil nos treinos com a ginasta para vibrar a vitória de sua medalha de prata

Julie Kim, uma das amigas de esporte de Rebeca Andrade, relembrou os momentos difíceis, de medo e tristeza, vividos pela atleta antes de conquistar a medalha olímpica de prata, na última quinta-feira (2), e a de bronze na final geral em equipes. A jovem treinava com a campeã olímpica quando as duas eram adolescentes e se preparavam para se tornarem atletas de alto rendimento.

"Lembro quando estávamos em um treinamento. Fazíamos três treinos por dia, e no meio de um deles você me olhou e disse: 'não vejo a hora da gente chorar de alegria e não de tristeza igual hoje'. Ontem chegou esse dia (de novo, porque tu fez isso em Tóquio também)", escreveu Julie ao longo do textão.

Em 2016, a atleta Julie Kim chegou a competir pelo Brasil nas Olimpíadas do Rio, mas agora assume a preparação de outros ginastas como técnica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julie Kim (@juliekima)

A técnica também se declarou à amiga apontando como se orgulha dela pela trajetória olímpica: "Orgulho da minha melhor amiga, irmã que dizia que a gente se completava. Eu gosto de rosa e você de azul, eu de chocolate preto e você branco, tu dormia na beliche de baixo e eu na de cima, mas no meio da noite ficava com medo e pulava pra minha! De todos os medos que você tinha, eles foram se anulando e você se tornou a maior, a melhor de todo esse mundo e toda vez que pisa em um ginásio faz história. Tenho muito orgulho de você", concluiu ela.

Rebeca reage à mensagem da amiga

Julie resgatou alguns vídeos e imagens das duas quando ainda treinavam juntas. Nos comentários da publicação Rebeca se emocionou com os registros e declarou que sentia saudades da técnica de ginástica artística: "Te amo meu amor! Obrigada por ser tanto na minha vida. Estamos juntas para sempre", escreveu ela.