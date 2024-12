Amiga de Preta Gil fala sobre recuperação da cantora: ‘Sabíamos que seria difícil’

Amiga de Preta Gil, Malu Barbosa celebra a amizade com a cantora e fala sobre a recuperação dela após cirurgia de 21 horas

Amiga de Preta Gil, Malu Barbosa fez um post nas redes sociais para homenagear a cantora, que está internada para se recuperar de uma cirurgia de 21 horas para remover tumores. Nesta terça-feira, 24, ela falou sobre a amizade delas, a viagem para Nova York e também a recuperação da famosa.

Ela contou que o processo de recuperação é difícil, mas que todos tem esperança de que vai passar em breve. "O Natal é uma data simbólica de nascimento , e não poderia ser mais apropriada para este momento. Dez dias atrás, estávamos em Nova York, esperando a neve, mas ela não apareceu enquanto estávamos lá. Hoje, soube que amanheceu nevando por lá, mas estamos aqui, vivendo um dia de cada vez e vencendo uma batalha de cada vez", disse ela.

E completou: "Que sorte a minha poder te dizer o quanto te amo e saber que nossa amizade é admirada por tantas pessoas! Obrigada pelas mensagens e orações. Sabíamos que seria difícil, e realmente está sendo, mas isso vai passar, e vamos superar juntas. Você é iluminada, @pretagil! Amo você e todos os nossos planos. Feliz Natal para todos vocês e, especialmente, para ela!".

Preta Gil está na UTI de um hospital em São Paulo. Ela está acordada e seu quadro de saúde é estável.

Gominho foi visitar Preta Gil na UTI

O influenciador digital Gominho foi visitar Preta Gil na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após a cantora chamá-lo. Ela está internada na terapia intensiva desde a semana passada, quando passou por uma cirurgia de 21 horas para remover tumores. Nesta segunda-feira, 23, ela pediu para ver o amigo pessoalmente e ele contou como ela está.

Nas redes sociais, o influencer contou que a amiga está bem e se recuperando dentro do previsto. "Acabei de voltar do hospital, que Preta fez Soraya me ligar de vídeo porque ela queria me ver. Fui lá ver ela. Ela está bem, graças a Deus. Ela está lá deitadinha, descansando, repousando, fazendo tudo como tem que ser feito. Ficamos lá de resenha, conversando”, disse ele.

Logo depois, Gominho contou uma situação inesperada que viveu com Preta no hospital. Ele disse que os dois comentaram sobre a beleza de um enfermeiro. "Amo que a pessoa pode estar na situação que for, sedada, na cama de hospital, ela vê boy e sinaliza amiga. O enfermeiro entrou e ela: ‘Oi, boa tarde’. Quando ele saiu, eu olhei para a cara dela e ela falou: ‘Bonitinho’. Eu sei! Amigas têm conexões. Ela está ótima, graças a Deus, vamos continuar na positividade, na oração, na energia, no mantra, que ela está recuperando dia a dia, cada vez melhor”, afirmou.

