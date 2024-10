Amanda Richter encanta ao recordar fotos de seu casamento: 'Saudade desse dia'

A atriz Amanda Richter compartilhou algumas fotos do dia em que se casou no religioso com o deputado federal Felipe Carreras

Amanda Richer, conhecida por interpretar a vilã Veridiana na novela 'Malhação' (2009), da Globo, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 31, para recordar um dia muito especial.

Em clima de TBT, a atriz compartilhou em seu perfil no Instagram algumas fotos de seu casamento no religioso com o deputado federal Felipe Carreras, que aconteceu em outubro de 2021. "Ai que saudade desse dia!!! Te amo, Felipe Carreras", escreveu a famosa.

Os internautas encheram a publicação de elogios. "Um dia inesquecível", disse uma seguidora. "Esse vestido mega perfeito", escreveu outra. "Lindos", falou uma terceira. Felipe também comentou o post. "Dia especial! Incrível! Inesquecível! Te amo infinito!", falou o deputado.

Amanda e Felipe, que são pais de Júlia, de dois anos, oficializaram a união no civil em no dia 14 de outubro de 2020. Na ocasião, os dois postaram fotos exibindo a aliança e trocaram declarações. "E hoje foi um dia muito especial e inesquecível. Dia de celebrar o nosso amor. Obrigada papai do céu por tanta benção e alegria em nossas vidas, né Felipe Carreras", disse a atriz na legenda do post.

"Só tenho que agradecer a Deus por ter colocado você em minha vida. Hoje foi um dia pra lá de especial!! Um dia inesquecível. Te amo pra sempre, meu amor!! Minha mulher da minha vida", falou o deputado em seu perfil.

Confira:

Amanda Richter comemora aniversário de 2 anos da filha com festa temática

Amanda Richter encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar as fotos da festa de aniversário da filha, Júlia. A menina, fruto de seu casamento com o deputado federal Felipe Carreras, completou dois aninhos.

A atriz reuniu os familiares e amigos para celebrar a data especial e exibiu os detalhes do evento, que teve como ema 'Galinha Pintadinha'. "Há dois anos nascia nosso neném da nossa vida trazendo muita alegria para todos nós!!!!! Parabéns filha que sua vida seja sempre recheada de alegrias!!!! Te amamos muitos!!", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação. Veja as fotos!

