Feliz! A cantora e ex-BBB Aline Wirley movimentou as redes ao compartilhar uma reflexão sincera sobre a atual fase dos 43 anos

Nesta segunda-feira, 27, Aline Wirley usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre sua idade. Aos 43 anos, a artista compartilhou cliques na praia acompanhados de um áudio que brinca sobre ser vista como "tia" pelos mais novos e "menina" pelos mais velhos.

"Confusa? Às vezes… Mas digo com certeza que sinto que entrei na melhor fase da minha vida! E você?", legendou a ex-BBB no Instagram.

Nos comentários, os fãs repercutiram o assunto. "Melhora fase da vida! Em todos os aspectos! Emocionais, espirituais. Tudo fica tão leve que assusta", refletiu uma seguidora. "Quero chegar aos meus 40 assim! Belíssima", disse outra. "Acredite! Daí até os 60 é muito bom mesmo, achei muitos momentos de plenitude. Aproveite bem!", declarou mais uma.

Aline Wirley escreve bela mensagem no aniversário da filha

Aline Wirley usou as redes sociais para comemorar o aniversário de sua filha, Fátima. A menina, filha da cantora com o ator Igor Rickli, completou 11 anos na última quinta-feira, 23.

Em seu perfil no Instagram, a ex-participante do BBB 23 compartilhou várias fotos da herdeira e de momentos em família e prestou uma bela mensagem. "Um amor chamado Fátima, a metamorfose da borboleta", começou.

"Imaginem uma pequena e frágil lagartinha, sem a menor ideia do que esta por vir, precisando somente de um lugar onde pudesse em confiança viver o seu processo. Foi isso que nós vimos acontecer nesse ano tão fundamental e importante das nossas vidas. Vimos uma das transformações mais lindas acontecer diante dos nossos olhos. Nossa filha ganhou asas. As mais belas. Rara", acrescentou.

"Fátima é destemida, corajosa, forte e com um coração gentil, justo e amoroso, sempre nos surpreende com a sua capacidade de amar. Sapeca, moleca, e dona das covinhas mais lindas que eu já vi. Quando ela sorri, o mundo inteiro se ilumina. Filha, que você seja livre pra voar e explorar o mundo na certeza que estaremos sempre aqui. Você é um dos presentes mais lindos que a vida nos trouxe, e nós, sua mãe e seu pai, te amamos profundamente. Que bom que você voltou pra casa. Você está em casa. Seja feliz", completou a mamãe.

Aline e Igor também são pais de Antonio, de 10 anos, e de Will, de sete. Em dezembro do ano passado completou um ano da adoção de Fátima e Will. Veja a publicação!

