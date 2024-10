Igor Rickli encanta com declaração à filha: 'Que bom que a gente se encontrou'

O ator Igor Rickli abriu um álbum de fotos especiais e divertidas ao lado de Fátima, sua filha mais velha com Aline Wirley

O ator Igor Rickli usou as redes sociais na quinta-feira, 18, para compartilhar algumas fotos fofíssimas ao lado da filha, Fátima, de 10 anos. Em seu Instagram oficial, o marido da cantora Aline Wirley contou que os dois viveram um dia especial e bastante divertido de ida ao dentista.

Na legenda, após narrar os momentos únicos entre pai e filha, Igor aproveitou para fazer uma declaração à herdeira e ressaltou a felicidade pela menina ter aparecido em sua vida. "Amo ver ela rindo. Faço vozes, personagens, já temos até um dialeto próprio", iniciou ele.

"E quando é o dia do dentista é meio que um momento só nosso. A gente vai juntos no carro ouvindo Katy Perry e Ana Castela, ela sempre me conta alguma história sobre a vida antes da gente se encontrar. E que bom que a gente se encontrou. Ela é muito forte e muito justa. Amo muito essa princesona que tem covinhas", completou Igor Rickli.

Encantados com a postagem, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas ao ator e sua filha. "Como pode ela ser a cara de vocês, amor de alma", escreveu uma seguidora. "Riqueza é ter quem te ama de verdade, e a Fátima tem", disse outra. "Os olhos delas, idênticos aos seus", falou uma terceira.

Amigos famosos de Igor Rickli e Aline Wirley também comentaram na postagem: "Fiquei apaixonada por ela! É uma doçura de menina", derreteu-se a atriz Jeniffer Nascimento. "Que lindo, mano!", disse o apresentador Marcos Mion.

Além de Fátima, os dois também são pais de Will, de 7 anos, e Antônio, de 9, o primeiro filho do casal. Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, os famosos revelaram como foi a reação do primogênito com a chegada dos irmãos adotivos.

