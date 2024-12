Alexandre Slaviero faz 41 anos; saiba por onde anda o ex-galã de Malhação

Nesta quinta-feira, 26, Alexandre Slaviero completa 41 anos; relembre os principais trabalhos do ator e por onde ele anda

Alexandre Slaviero completa 41 anos nesta quinta-feira, 26, o astro ganhou notoriedade do público com personagens marcantes na década de 2000. Afastado da TV desde 2021, relembre os principais papéis do ator e saiba por onde ele anda; confira.

Nascido em Curitiba, no Paraná, Slaviero estreiou na televisão em 2002, quando interpretou Motinha na novela O Beijo do Vampiro. Na sequência, ele já engatou em três temporadas do folhetim adolescente Malhação, onde ganhou destaque do grande público, sendo considerado um grande galã daquela época.

Depois, o artista esteve no elenco de grandes títulos da Globo como Duas Caras, Caras & Bocas, Ti Ti Ti, Tapas &Beijos, Em Família e até retornou para a Malhação: Intensa como a Vida, em 2012, na pele de Eriberto. Quatro anos depois, em 2016, ele deixou a emissora para estreiar na RecordTV com a novela A Terra Prometida.

POR ONDE ELE ESTÁ?

Alexandre Slaviero está afastado da televisão desde 2021. Seu trabalho mais recente foi na novela Gênesis, da Record TV, onde deu vida ao personagem Simei. Na casa, ele também marcou presença em Belaventura; Jesus e Jezabel.

O artista é um homem bastante reservado em sua vida pessoal e não costuma ser muito ativos nas redes sociais. No Instagram, ele conta com 104 mil seguidores onde compartilha momentos se exercitando, principalmente de bicicleta.

APAIXONADO

Apesar da vida pessoal reservada, Alexandre Slaviero foi notícia no mês de setembro ao assumir relacionamento com a médica Schaola Bárbara Duarte. Segundo o Jornal Extra, a escolhida do ator nasceu em Santa Catarina, mas vive em Curitiba, cidade natal do namorado.

Como consta em sua descrição no Instagram, ela é médica emergencista do Samu e anestesiologista, além de tricampeã brasileira de patinação.

