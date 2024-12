Alex Escobar faz rara aparição com os filhos mais novos

Alex Escobar é flagrado durante passeio no shopping com seus dois filhos mais novos - o apresentador tem quatro herdeiros

O apresentador Alex Escobar fez uma rara aparição em público com seus dois filhos mais novos. Na tarde desta quinta-feira, 19, ele levou as crianças para um passeio em um shopping no Rio de Janeiro.

O comunicador foi fotografado caminhando ao lado de José, de 4 anos, e Francisco, de 7 anos.

Além das duas crianças, o jornalista também é pai de dois adultos, Mariana e Pedro Escobar, que são frutos de relacionamento anterior.

Alex Escobar com os filhos - Foto: Edson Douglas / AgNews

Alex Escobar já teve atrito com o filho Pedro

No ano de 2019, Alex Escobar se tornou notícia na internet após um desabafo do filho Pedro, que fez acusações contra o pai sobre a relação deles. "Resumindo, a gente tem problemas de relacionamento desde muito cedo. É tão difícil explicar, e explicar sem ele do lado é muito injusto, pois cada um tem uma versão. A gente não está se falando, mas eu como pai estou com os braços abertos para, a hora que ele quiser me procurar, a gente se entender. Vou estar sempre pronto para recebe-lo", disse o apresentador ao TV Fama na época.

A polêmica deu início quando o rapaz divulgou uma mensagem sobre as atitudes supostamente preconceituosas do pai, ao descobrir sua orientação sexual, depressão e até mesmo uma tentativa de suicídio. Na época, o jornalista desabafou sobre o caso em entrevista à colunista Fábia Oliveira do jornal O Dia, o apresentador do Globo Esporte negou as acusações do filho. "É injusto o que ele está dizendo, mas é minha palavra contra a dele. Eu prefiro que outras pessoas falem por mim", disse.