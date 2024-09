Alane Dias encanta internautas com registros de passeio pelo Pará

Em nova atualização nas redes sociais, a ex-BBB Alane Dias arrancou suspiros dos internautas ao compartilhar registro durante passeios no Pará; veja

Nesta terça-feira, 3, a ex-BBB Alane Dias arrancou suspiros dos internautas ao publicar registros de seus dias de descanso no Pará, sua cidade natal. Ela utilizou as redes sociais para compartilhar momentos de relaxamento durante o tempo no destino.

Por meio dos Stories de seu perfil oficial no Instagram, a bailarina posou em meio a natureza. Na foto, ela estava em pé em um barquinho vermelho, vestindo um biquíni preto.

Em outra postagem, Alane esbanjou beleza ao tirar uma foto relaxando em uma rede colorida.

Confira:

Quem é o novo amor de Alane?

No último dia 14, Alane Dias assumiu um relacionamento nas redes sociais. Na verdade, a novidade foi anunciada primeiramente pelo novo amor da atriz e bailarina, que compartilhou um álbum de fotos românticas ao lado da ex-participante do Big Brother Brasil 24. Agora, que tal saber mais sobre o sortudo?

Lucas Silva foi quem decidiu dar o primeiro passo ao assumir seu relacionamento publicamente. Com 27 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram, o capixaba compartilhou um álbum de fotos de suas férias, onde aparece ao lado do filho, fruto de um relacionamento anterior, e da nova namorada em clima de romance.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Silva (@silvas_lucas)

Antes de assumir o namoro com a ex-participante da casa mais vigiada do Brasil, Lucas já era conhecido. Ele é irmão e empresário do cantor famoso Silva, que usa o sobrenome como nome artístico. Além disso, ele também é compositor e atua no ramo musical ao lado do irmão e de outros grandes artistas, como Marisa Monte.

No passado, Lucas chegou a gravar seu próprio disco, mas decidiu abandonar os palcos para se dedicar aos bastidores da indústria musical. Inclusive, ele conheceu a namorada através de um amigo famoso, antes dela participar do reality show: "Tava no Círio de Nazaré, em 2022, e muitos famosos vão para Belém”, Alane entregou. Saiba mais detalhes!