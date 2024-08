Quem é o novo amor de Alane? Ex-BBB engata romance com irmão de cantor famoso

Ex-participante do BBB 24, Alane Dias assume relacionamento com o irmão de um cantor famoso; descubra quem é o sortudo!

Na última quarta-feira, 14, Alane Dias assumiu um relacionamento nas redes sociais. Na verdade, a novidade foi anunciada primeiramente pelo novo amor da atriz e bailarina, que compartilhou um álbum de fotos românticas ao lado da ex-participante do Big Brother Brasil 24. Agora, que tal saber mais sobre o sortudo?

Lucas Silva foi quem decidiu dar o primeiro passo ao assumir seu relacionamento publicamente. Com 27 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram, o capixaba compartilhou um álbum de fotos de suas férias, onde aparece ao lado do filho, fruto de um relacionamento anterior, e da nova namorada em clima de romance.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Silva (@silvas_lucas)

Antes de assumir o namoro com a ex-participante da casa mais vigiada do Brasil, Lucas já era conhecido. Ele é irmão e empresário do cantor famoso Silva, que usa o sobrenome como nome artístico. Além disso, ele também é compositor e atua no ramo musical ao lado do irmão e de outros grandes artistas, como Marisa Monte.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Silva (@silvas_lucas)

No passado, Lucas chegou a gravar seu próprio disco, mas decidiu abandonar os palcos para se dedicar aos bastidores da indústria musical. Inclusive, ele conheceu a namorada através de um amigo famoso, antes dela participar do reality show: "Tava no Círio de Nazaré, em 2022, e muitos famosos vão para Belém”, Alane entregou.

“Nessa época, tirei foto com um famoso e ele repostou. O Lucas me viu na foto e começou a me seguir. Conversamos pela rede social. Quando me mudei para São Paulo, a gente se encontrou pela primeira vez e ficamos. Continuamos falando só pelas redes, porque ele mora no Espírito Santo", Alane detalhou o começo do romance ao GShow.

“Como estou morando no Rio, conseguimos nos encontrar mais, conversar mais e nos conhecer melhor. Gosto muito dele, como amigo também, uma pessoa que tiro dúvidas [profissionais], até antes do programa, e ele continua sendo essa pessoa", Alane explicou e na época negou estar namorando, mas agora assumiu o romance de vez.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alane Dias (@alane)

Vale lembrar que, durante seu confinamento, Alane mencionou que havia alguém especial fora da casa. Após sua eliminação, ela foi surpreendida com uma mensagem especial de seu antigo affair, o cantor Denis Pinhoti, integrante da banda Fun7. Embora tenha cogitado investir na relação, ela mudou de ideia e agora está em um novo relacionamento.

Alane expõe fim do contrato com a Globo:

No começo de agosto, Alane Dias rompeu o silêncio e revelou que colocou um fim em seu contrato com a Globo. Em suas redes sociais, a ex-participante do Big Brother Brasil agradeceu à emissora pela oportunidade que transformou sua vida dentro e fora do reality show, mas afirmou que precisava encerrar um ciclo.