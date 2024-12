Affair? Ex-BBB Alane Dias comenta interação recente de Lewis Hamilton

A ex-BBB Alane Dias abriu o jogo sobre a interação de Lewis Hamilton e esclareceu rumores de possível affair com o piloto britânico

Recentemente, o nome de Alane Dias, ex-participante do BBB 24, ficou entre os assuntos mais comentados da web após internautas notarem a interação do piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton com a jovem. Na ocasião, o britânico deixou uma curtida em uma das publicações da paraense e não passou despercebido.

Após a atitude de Hamilton viralizar, rumores de que os dois estariam vivendo um affair foram cogitados por fãs. Agora, em entrevista à 'Marie Claire', Alane abriu o jogo e esclareceu os boatos de um possível romance com o piloto.

De acordo com a ex-BBB, ela está solteira e tudo não passou de uma simples interação em seu vídeo. "Eu tô muito tranquila, tô solteira. Mas, o negócio do Lewis foi só uma curtida em uma foto mesmo", garantiu Alane Dias.

A postagem curtida por Lewis Hamilton se trata de um vídeo onde Alane aparece dançando balé, algo bastante mencionado por ela durante o confinamento do reality show da TV Globo. No registro, compartilhado no dia 12 de novembro, a ex-sister mostra todo seu talento e desenvoltura na dança.

Vale lembrar que o piloto britânico esteve recentemente no Brasil, durante o Grande Prêmio de São Paulo, no Autódromo de Interlagos. Na ocasião, Hamilton pilotou a McLaren MP4/5B, com a qual Ayrton Senna (1960-1994) conquistou o bicampeonato mundial, em 1990.

Alane Dias encanta internautas com registros de passeio pelo Pará

Em novembro, a ex-BBB Alane Dias arrancou suspiros dos internautas ao publicar registros de seus dias de descanso no Pará, sua cidade natal. Ela utilizou as redes sociais para compartilhar momentos de relaxamento durante o tempo no destino.

Por meio dos Stories de seu perfil oficial no Instagram, a bailarina posou em meio a natureza. Na foto, ela estava em pé em um barquinho vermelho, vestindo um biquíni preto. Em outra postagem, Alane esbanjou beleza ao tirar uma foto relaxando em uma rede colorida; confira detalhes!

