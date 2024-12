Adriane Galisteu previu que ficaria de fora de 'filme' sobre Ayrton Senna

Há 26 anos, Adriane Galisteu deu uma entrevista e previu que possivelmente ficaria de fora de uma produção que contasse a história de Ayrton Senna

Recentemente, a Netflix lançou uma série que conta a história de Ayrton Senna, famoso piloto brasileiro que morreu em um acidente ocorrido em maio de 1994. Porém, muitas pessoas notaram que Adriane Galisteu foi pouco mencionada na produção. A apresentadora e o piloto tiveram um relacionamento de mais de um ano, até a morte dele.

A produção optou por dar mais tempo de tela para Xuxa Meneghel, com quem Ayrton teve um relacionamento anterior.

Em 1998, Adriane Galisteu deu uma entrevista para o programa De Frente Com Gabi, apresentado por Marília Gabriela no SBT, e previu que possivelmente ficaria de fora de uma produção sobre o ídolo.

"Eu acho que não vai ter imagem reservada para mim nesse filme", disse a apresentadora, na ocasião.

SBT resgata entrevista da Adriane Galisteu falando que já tinha certeza que não apareceria em produções feitas contando a história do Ayrton Senna: “acho que não vai ter imagem reservada pra mim nesse filme” pic.twitter.com/dFkLo6a0Jg — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) December 3, 2024

Adriane Galisteu relembra acidente

Adriane Galisteu teve seu início de carreira marcado pelo namoro com Ayrton Senna e a perda do piloto, que morreu em acidente há quase 30 anos. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora relembrou o ocorrido e momento no qual foi ao local de morte: "Inacreditável".

"Volto para a curva do Tamburello, volto para esse momento. Lembro bem dessas cenas e dessas imagens, porque eu tinha essa curiosidade. Para mim, o acidente do Ayrton foi tão inacreditável, como que um homem morre fazendo aquilo que ele mais sabia fazer? Tinha a sensação de que ele faria essa corrida de olhos fechados, vendado, de tão bom que ele era", compartilhou Adriane Galisteu sobre o momento no qual esteve na curva do Tamburello, local do acidente de Ayrton Senna, após a morte do piloto.

"Já tinha visto ele bater de formas muito mais violentas, então, para mim, estar nessa curva colocou um ponto final nessa situação. Essa foi uma cena super emocionante, difícil e forte, mas foi muito importante profissionalmente e pessoalmente para a minha vida", acrescentou a apresentadora, que viveu romance com Ayrton Senna por um ano até a morte do piloto.

Ayrton Senna morreu no primeiro dia de maio de 1994, um domingo no qual uma foto do piloto abraçado com Adriane Galisteu estampava a capa da CARAS Brasil nas bancas. "Olha que coincidência. Era uma capa para contar uma história feliz e de amor, e, de repente, acontece essa tragédia e ela acaba que estava na banca", relembrou a apresentadora.

Adriane Galisteu contou que guarda até hoje a revista e esclaresceu a importância e o carinho pela edição: "Conheço muita gente que tem essa capa de revista, inclusive eu. Mas muita gente tem e guarda com muito carinho, porque essa capa era a única referência dele vivo e feliz. A gente estava contando histórias tão difíceis em um momento tão triste e trágico. Essa era a referência de um momento lindo dele, na cara da banca. Era difícil ele tirar uma foto assim".

