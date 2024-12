Surpresos, Flávia Saraiva e MC Cabelinho respondem sobre ficada

Rumores de que a atleta Flávia Saraiva e o cantor MC Cabelinho estão juntos começaram em outubro, após flagra no Rio de Janeiro

Especulações sobre um possível romance entre a ginasta Flávia Saraiva e o funkeiro MC Cabelinho têm circulado nas redes sociais desde outubro. Na noite dessa terça-feira, 3, inclusive, os dois foram pegos de surpresa ao serem questionados sobre o affair durante o Prêmio Multishow. A influencer Samanta Alves questionou a atleta, mas ela preferiu desviar da resposta, deixando a “bomba” para Cabelinho.

“Com quem você ficaria aqui da festa? Você já ficou com o Cabelinho?”. Flávia sorriu timidamente e prontamente disse: “Pergunta para ele”.

Em seguida, Samanta procurou MC Cabelinho e o questionou: “Com quem tu ficaria aqui da festa?”. O funkeiro respondeu: “Não ficaria com ninguém. Tô de boas”. A influencer, então, reforçou: “Acabaram de me falar que tu chegou junto com a Flávia”, pontuou. Cabelinho, então, foi firme: “Não cheguei com a Flávia não, informação incorreta. Tô dando o papo reto.”

Flagra na praia

Os rumores de que os dois teriam um affair surgiram quando Flávia e Cabelinho foram clicados juntos aproveitando as areias na Prainha, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Além de trocarem conversas descontraídas, eles também foram vistos compartilhando drinks.

Na ocasião, Saraiva chegou até a dar um drink na boca de Cabelinho. Eles notaram a presença do fotógrafo e, em alguns cliques, até apontaram em direção às câmeras.

As imagens geraram especulações entre internautas sobre um possível romance, especialmente após o funkeiro publicar uma mensagem nas redes sociais celebrando o aniversário de 25 anos da atleta olímpica. “Feliz aniversário, nossa monstra”, escreveu compartilhando uma foto ao lado de Flavinha.

Em nota à revista Quem, a equipe de Saraiva negou qualquer romance entre a ginasta e o cantor: “Eles são amigos já há um tempo. Não tem nada relacionado a namoro”.