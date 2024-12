Leandro Hassum faz treino na academia mesmo após ficar 17h sem dormir: 'Me cuidando'

Leandro Hassum, que perdeu mais de 65 kg após bariátrica, exibiu seu braço musculoso e ganhou elogios nesta quarta-feira, 04

Na tarde desta quarta-feira, 04, Leandro Hassum exibiu seu braço musculoso na academia. Na legenda da publicação, o ator contou que passou a noite em claro, mas não quis deixar de treinar, pois isso faz bem para ele.

"Acordado desde meia-noite (insônia) filmei… mas o treino é tratamento. Me cuidando para cuidar", declarou. Nos comentários, seguidores comentaram sobre o físico do humorista:

"Está ficando forte, hein", observou uma pessoa. "O Silvio está marrudo", brincou uma, "Já pode jogar um aviãozinho de nota de 200, está forte", acrescentou uma terceira. As brincadeiras aconteceram, pois Hassum irá interpretar o fundador do SBT no filme Silvio Santos Vem Aí, previsto para estrear em agosto de 2025.

Vale lembrar que Hassum mudou radicalmente seus hábitos após realizar uma cirurgia bariátrica em 2014. Depois do procedimento, ele perdeu cerca de 65 kg. O humorista chegou a pesar 150 kg antes da operação. Após a bariátrica, ele também mudou a alimentação e passou a praticar atividade física com frequência, o que auxiliou na sua perda de peso.

Leandro Hassum agradece apoio após desabafo sobre bariátrica

Leandro Hassum relembrou em suas redes sociais os 10 anos de sua cirurgia bariátrica na última quarta-feira, 06, e recebeu uma chuva de comentários. Após o procedimento, realizado em 2014, ele foi de 150 kg para 87 kg. Mas, na pandemia, acabou engordando e foi para 113 Kg. Agora, comemorou ter eliminado 17 kg depois do reganho de peso.

"A luta não para e nunca irá parar. Quero agradecer pelos comentários no meu post de ontem e dar crédito às pessoas, dizer que as pessoas estão começando a entender que a obesidade mórbida é uma doença. Eu me lembro que há dez anos, quando eu fiz o procedimento, eu comecei a postar a evolução, as críticas e as coisas que escreviam pra mim eram tão cruéis, me fizeram chorar várias vezes", começou.

"Vira e mexe, aparece uma pessoa para 'me dar uma criticada', 'me dar uma detonada', mas tudo bem, eu aprendi também com a terapia, com tudo, que tudo isso faz parte. Mas eu devo aqui dizer que melhorou muito. As pessoas entenderam que obesidade mórbida é uma doença crônica, sem cura, que o tratamento é eterno. Durante o período da pandemia, como eu falei no outro post, minha cabeça deu aquela viajada, deixei de lado alguns hábitos, botei hábitos ruins pra dentro, como o vinho recreativo. E acaba sendo uma sabotagem", disse o comediante.