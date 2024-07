Affair de Davi faz primeira publicação após ex-BBB cancelar encontro

Ainda no aeroporto, a dançarina Tamires Assis deixou um recado aos seguidores após Davi cancelar encontro do casal

O nome de Davi Brito ficou entre os assuntos mais comentados da web durante a noite de terça-feira, 16, após o ex-BBB cancelar o encontro com a dançarina Tamires Assis. A manauara estava a caminho de Salvador, na Bahia, quando foi surpreendida com o pedido do jovem para não embarcar.

Através das redes sociais, Tamires, que conheceu Davi durante o Festival Folclórico de Parintins, explicou que o campeão do reality show da TV Globo estava doente e, por isso, preferiu adiar a visita dela. Internautas, no entanto, afirmam que o baiano usou uma foto falsa para justificar o cancelamento.

Após a repercussão do assunto durante a madrugada desta quarta-feira, 17, Tamires apareceu em seu Instagram oficial nesta manhã para deixar uma mensagem aos seguidores. Em seus stories, a dançarina publicou uma nova foto, ainda no aeroporto, agradecendo o carinho do público.

"Gratidão pelas mensagens de carinho, Deus abençoe vocês", escreveu Tamires Assis. Até o momento, a manauara não se pronunciou a respeito da suposta foto falsa usada por Davi. Para quem não acompanhou, o ex-BBB 24 compartilhou em suas redes sociais uma imagem segurando um termômetro.

De acordo com Davi Brito, ele estava indisposto e, por isso, decidiu pausar até mesmo os conteúdos das redes sociais até que melhorasse. O influenciador disse que teve dor de cabeça e febre.

Tamires Assis surge em aeroporto - Foto: Reprodução / Instagram

Davi cancela encontro com affair

Em suas redes sociais, Tamires Assis contou que ainda teve que comprar uma nova passagem para casa e esperar por mais algumas horas no aeroporto. Ela também afirmou ter recebido a foto de um termômetro: "Boa noite, gente. Estou aqui no aeroporto de Brasília, minha conexão para Salvador, mas vou ter que retornar daqui até Manaus, por uma decisão que o Davi teve", disse.

"Ele disse que não estava bem e eu estava entrando no avião no momento em que ele me mandou uma foto do termômetro com a febre, dizendo que ele estava passando muito mal", relatou Tamires, que conheceu o campeão do reality show durante o Festival de Parintins, no Amazonas, e logo em seguida, engatou um romance com ele.