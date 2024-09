Afastado dos filhos, Brad Pitt planeja deixar Estados Unidos, diz revista

O ator Brad Pitt estaria considerando se mudar dos Estados Unidos para a Europa após sentir que perdeu sua conexão com os filhos

O ator Brad Pitt estaria considerando deixar os Estados Unidos e se mudar para a Europa após sentir que perdeu completamente sua ligação com os filhos. Isso porque o artista acredita que sua ex-esposa, Angelina Jolie, fez com que os herdeiros se voltassem contra ele, e não há sinais de que a relação entre eles melhore num futuro próximo.

As informações são de uma fonte da revista norte-americana Life & Style próxima ao astro hollywoodiano. A pessoa contou que Pitt começou a considerar uma mudança para a Europa ao lado de sua namorada, a empresária e designer de joiasInes de Ramon. O ator também estaria sendo incentivado a tomar essa decisão por seu amigo George Clooney.

“O Brad considerou Los Angeles sua casa por muito tempo”, explicou a fonte. “É onde está a produtora dele e muito de seus imóveis, ele também sempre considerou o melhor local possível para manter sua relação com os filhos, oferecendo a eles certa estabilidade, mas infelizmente ele quase não os tem visto ultimamente, o que tem o destruído”.

De acordo com a fonte, devido ao impacto emocional causado pelo afastamento dos filhos, Pitt decidiu vender a casa onde as crianças cresceram. “Ele estava achando tudo muito vazio e queria se afastar das memórias locais”.

E completou: “Ele ainda é assombrado pelo fato de estar tão próximo deles, mas também tão distante. Ele agora tem falado que uma mudança de ares pode ser o que a mente dele precisa, pelo menos até os filhos se reaproximarem dele, o que ele deseja e reza para acontecer”.

Apoio do amigo

A fonte próxima também falou sobre o apoio dado por George Clooney ao amigo: “O George tem falando um monte para ele como é melhor a vida na Europa, explicado como é tranquilo administrar uma produtora mesmo do outro lado do oceano. O Brad ama a França e a Itália e tem passado muito tempo no Reino Unido, então a ideia de largar a vida nos Estados Unidos para um recomeço tem soado mais do que interessante”.

Vale lembrar que Brad Pitt e Angelina Jolie ficaram juntos por mais de 10 anos. Juntos, tiveram seis filhos: Maddox, de 23 anos, Pax, 20, Zahara, 19, Shiloh, 18, e os gêmeos Knox e Vivienne, de 16. Os quatro herdeiros mais velhos obtiveram na Justiça dos Estados Unidos o direito de remover o sobrenome do pai e romperam o contato com ele. Por isso, o ator só tem permissão para se encontrar com os filhos mais novos, de 16 anos.