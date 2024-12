Como Adriane Galisteu recebeu a notícia da morte de Ayrton Senna?

Em entrevista, Adriane Galisteu narrou com detalhes como foi que recebeu a notícia da morte de Ayrton Senna, que era seu namorado e morreu em acidente na Fórmula 1

O romance de Adriane Galisteu e Ayrton Senna está em alta nos últimos dias na internet após o lançamento da série sobre a vida do piloto de Fórmula 1 na Netflix. Tanto que os internautas recuperaram um vídeo da apresentadora contando com detalhes como foi receber a notícia da morte dele após um acidente em uma corrida de Fórmula 1.

O depoimento aconteceu em uma entrevista no podcast Ticaracaticast, no qual ela revelou que soube da morte do namorado quando estava indo para a cidade onde aconteceu o acidente fatal.

"Ele bateu e eu falei: ‘Graças a Deus, vai chegar mais cedo em casa’. Fui para o banho e um silêncio sepulcral. Um silêncio absoluto. Não só na rua, na casa, e eu ouvia o barulho de fax, saindo papel. Eu corri lá para ver e tinham várias pessoas colocando coração. E eu pensei: ‘Que coisa estranha’. A Juraci veio correndo e falou: ‘Liga a televisão’. E eu falei: ‘O que aconteceu?’. ‘O Ayrton bateu’. ‘A gente sabe’. ‘Mas parece que ele está ruim’. Fiz uma mala com uma roupa para ele, uma mala com uma roupa para mim, para ficar com ele no hospital”, disse ela.

E completou: "Fui para o aeroporto, vou embarcar e ficar com ele no hospital. Ele deve ficar uns 3 ou 4 dias. Eu saí com a mala, sentei no avião. Sabe quando dá aquela acelerada na pista? Antes de decolar, ele parou. Eu me lembro dessa cena. Eu falei: ‘Só me falta dar problema no avião’. E ele falou: ‘Não, não, tem um telefonema na torre para a senhora’. E eu falei: ‘É ele falando pra gente nem ir’. Eu saí do avião ‘graças a Deus’”.

Então, ela recebeu a ligação que tinha a notícia triste. "Eu atendo o telefone e é o Braga. Ele falou: ‘Adriane, vocês estão no avião vindo para cá, né?’. E eu falei: ‘Ele está aí? Está bem?’. E ele falou: ‘Não, não venha. Tem mil pessoas se acotovelando na porta do hospital e ele está morto’. E desligou”, afirmou.

