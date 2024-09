Adriana Birolli reencontra Paloma Bernardi e se declara: 'Te amo'

Paloma Bernardi e Adriana Birolli são a prova viva de que amizade verdadeira existe. As atrizes se reencontraram e fizeram questão de registrar tudo

Paloma Bernardi e Adriana Birolli são a prova viva de que amizade verdadeira existe. As atrizes trabalharam juntas na novela Viver a Vida, exibida pela Rede Globo entre 2009 e 2010. Na trama, elas interpretaram as irmãs Mia e Isabel.

No último final de semana, Paloma foi conferir o espetáculo Não, protagonizado por Adriana no teatro, e elas fizeram questão de reegistrar o momento.

Em seu Instagram Stories, Paloma compartilhou uma foto e um vídeo em que aparece ao lado da amiga. "Subi ao palco para dizer não. Não para tudo o que nos faz mal, mas para você é sempre sim. Te amo, irmã", disse Adriana, no vídeo.

O último trabalho de Paloma Bernardi na TV foi como Bate-Seba na novela Reis, exibida entre 2022 e 2023 pela Record TV. Já Adriana deu vida à Aisha em Jezabel, novela de 2019 exibida pela mesma emissora.

Relação com a religião

Paloma Bernardi é católica praticante e já externou sua fé em algumas ocasiões na TV. Para a arte de atuar, no entanto, a artista teve que separar a religião para conseguir entregar um trabalho de excelência nas novelas bíblicas da Record.

A atriz foi escalada e atuou em papéis de destaque em A Terra Prometida (2016-2017), Apocalipse (2017-2018) e Reis (2022-2023), ambos folhetins com temáticas bíblicas e evangélicas. Em entrevista à CARAS Brasil, ela conta que não julga um personagem ou obra por ser de sobre/de religião diferente da sua.

"Sou católica praticante. A minha arte e a minha religião são duas coisas distintas de certa forma, no

sentido de que nunca fui repreendida por fazer uma personagem em obras que envolvessem

outras religiões e também nunca coloquei essa amarra em mim mesma", conta.

"No meu dia a dia, na minha essência como Paloma Bernardi, tenho a minha fé, as minhas crenças e as pessoas que se identificam com isso conseguem separar as coisas como eu. Porém, a partir do momento que aceitei fazer uma personagem, tenha ela suas contradições ou não, eu me entrego para aquele papel", explica.