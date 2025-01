Adanilo sonha alto com o futuro da filha: ‘Cresça num mundo saudável, justo e igualitário'

Em entrevista à Revista CARAS, o ator manauara Adanilo, o motorista Sidney de Volta por Cima, fala de sonhos para ele e para a filha, a pequena Léa

Intérprete do motorista Sidney em Volta por Cima, novela das sete da TV Globo, o ator Adanilo (34) vê sua realidade transformada com mais um trabalho na emissora. Nascido na periferia de Manaus, o artista cruzou o País para se dedicar à sua maior paixão: fazer arte. Em entrevista à Revista CARAS, ele lamenta o cenário de preconceito contra os povos originários no Brasil e entrega sonho para o futuro da filha: "Cresça num mundo saudável, justo e igualitário", deseja o artista, que também revela seus desejos para a carreira.

Adanilo conta que desde criança, participava de manifestações artísticas e culturais em sua cidade. "Dancei ciranda, fiz e faço graffiti e até um grupo amador de pagode eu tive no início da vida adulta! Em 2011, cursava Rádio e TV e não fazia ideia da cena teatral manauara. Fui ver uma peça do Teatro Experimental do SESC, importante companhia de Manaus, e fiquei encantado. Entendi que era aquilo que eu queria fazer da minha vida", relembra.

Para o manauara, manter vivas as raízes indígenas é uma questão crucial. Ele ainda lamenta o cenário de preconceito contra os povos originários no Brasil. "Muita coisa tenho aprendido e vivido. As realidades indígenas são múltiplas e diversas e, infelizmente, a maioria delas ainda enfrenta problemas gravíssimos de racismo, de disputa de territórios e embates pela vida. Chega a ser impressionante que um País que é inteiro terra indígena, ainda lide de maneiras tão equivocadas com nossas culturas", reforça.

Pai da pequena Léa (7), o manauara sonha alto com o futuro da filha e com o seu próprio futuro. "Quero que a minha filha cresça num mundo saudável, justo e igualitário, que ela tenha a oportunidade de viver a natureza do nosso planeta e seja feliz", deseja Adanilo, cheio de planos para a carreira. "Artisticamente, meu sonho é fazer, como diretor e roteirista, uma série sobre a Compensa, bairro de Manaus onde nasci e me criei. Já estou em processo de elaboração do roteiro e de pesquisas", adianta o ator.

