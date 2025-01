Adanilo, de Volta por Cima, relembra luta contra ansiedade: ‘Medo da morte permanentemente’

Em entrevista coletiva com a participação da CARAS Brasil, Adanilo, o Sidney de Volta por Cima, relembra fortes crises de ansiedade e revela tradição familiar

O manaura Adanilo (34), intérprete de Sidney na novela Volta por Cima, da TV Globo, revela desafios relacionados à saúde mental, durante abertura das gravações nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com a presença da CARAS Brasil. Em meio à pandemia de Covid-19, em 2021, o ator, roteirista e diretor passou por uma crise de ansiedade severa. “Tinha medo da morte permanentemente”, conta.

Ao falar do momento delicado, Adanildo reforça que emagreceu 10kg. “Na pandemia, tive crises de ansiedade verozes. Fui fazer um filme no México, chamado Eureka, e estava com crise de ansiedade no pico. Muito ruim. Passava mal de verdade. Passei a fazer terapia, comecei a usar floral, me exercitava, descobri mecanismos para cuidar disso. A pandemia desencadeou em mim muita ansiedade. Tive crise de pânico várias vezes e fui parar na UTI. Eu não sabia de onde vinha. Achava que era uma coisa e, na verdade, só estava somatizando tudo na cabeça”, relata.

“No pico mesmo das minhas crises, não conseguia entrar no avião. Ficava parado no corredor e me sentia imóvel. Aí você se apega a várias coisas. Me apeguei as minhas crenças, a coisas medicinais em que eu acredito. Hoje estou bem controlado. Consegui entender, refletindo os gatilhos que me levavam a isso. Mas foi duro, em um momento. Tinha a sensação de perigo iminente. Qualquer coisa que eu ia fazer, achava que passaria mal. Tinha medo da morte permanentemente. Foi louco, muito assustador. Como bom sagitariano, sou aventureiro, mas me via barrado pelas crises. Foi meio complicado”, entrega.

TRADIÇÃO FAMILIAR

Há dez anos, o ator decidiu deixar para trás o nome artístico Danilo Reis e passou a assinar Adanilo, como foi batizado. Mesmo com a mudança, ele continua sendo chamado sem a letra A pela maioria das pessoas, incluindo seus parentes. Ele explica que parte da sua família tem a inicial A no nome. “Eu ou Adanilo. Meu pai, Amiraldo. Meus tios são Aldecir, Adauto, Adamor, Azamor e tem um mais velho que fugiu da regra e se chama (Raimundo) Barroso”, pontua.

“Meu pai queria que eu fosse um dos primeiros na chamada da escola, embora eu nunca tenha entendido exatamente o motivo. A minha família me deu esse nome, mas me chamavam só de Danilo. Mas desde 2015 passo por um processo de autorreconhecimento identitário, espiritual e volto a assumir meu nome”, completa o manaura.

Leia também:Adanilo aposta em impacto de Volta por Cima na faixa das sete: 'Importante para a sociedade'

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ADANILO NO INSTAGRAM: