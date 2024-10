Vivi Fernandez eterniza participação em 'A Fazenda 16' com tatuagem

A atriz Vivi Fernandez, a primeira eliminada do reality 'A fazenda 16', fez uma tatuagem sobre sua trajetória no programa

Vivi Fernandez, a primeira eliminada de A Fazenda 16, da Record TV, decidiu eternizar sua participação no reality show na pele. Nesta quarta-feira, 9, a atriz, que sempre deixou claro que participar do programa era um sonho, fez uma tatuagem com a sua trajetória na atração.

Ela participou do 'Paiol' e disputou quatro vagas para a sede com Albert Bressan, Caue Fantin, D’Black, Gabriela Rossi, Geovana Chagas, Gizelly Bicalho e Michael Calasans. Por votação popular do público, a atriz foi escolhida para se juntar com o elenco principal. Depois, ela acabou participando da primeira roça e foi a menos votada ao enfrentar Sacha Bali e Zé Love, recebendo apenas 16,52% dos votos.

Para eternizar sua trajetória no reality show, Vivi tatuou em seu braço: 'Paiol, Baía, Sede, Roça, A Fazenda 16'. O responsável pela artte foi o tatuador Julio Ramos. "Eu vi, ouvi e vivi. Uma das maiores experiências da minha vida: @afazendarecord #afazenda16. Não há, quem apague ou anule os meus sonhos e vivências! A jornada, o percurso, a caminhada!!! O topo da montanha, é fenomenal!! Mas, você tem agradecido e curtido, a estrada?! Tá no coração e agora, na pele!!!!", escreveu ela ao postar um vídeo fazendo a tatuagem.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vivi Fernandez (@vivifernandeez)

Vivi Fernadez faz tatuagem de A Fazenda 16- Foto: Arquivo Pessoal

Vivi Fernandez pede eliminação de famoso de A Fazenda 16

Após ser eliminada do reality A Fazenda 16, Vivi Fernandez deu sua opinião sobre qual peão deveria ser eliminado do reality show da Record TV.

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz dispara críticas às atitudes de Fernando Presto, que em 2022 participou do MasterChef Brasil, na Band. "Quem deve ser eliminado do reality é o Fernando Presto porque ele é uma maçã podre no meio de todos lá. Mas se for olhar por outro prisma, quem tem deixado de se movimentar dentro do jogo, anda meio sem energia, é o Juninho. É um outro cotado", opina. Saiba mais!