A Fazenda 16: Saiba quem Yuri deve indicar para a roça

Dono do chapéu de fazendeiro da semana em A Fazenda 16, Yuri Bonotto já sabe quem deve indicar para a 11ª roça do reality show

O fazendeiro da semana Yuri Bonotto já tem um alvo para a 11ª roça de A Fazenda 16, da Record. Em uma conversa com seus aliados, ele entregou que pretende indicar Sidney Sampaio para o primeiro banquinho da berlinda.

A revelação aconteceu quando ele colocou a foto do ator no quadro de estratégias na parede da academia. “Minha indicação”, disse ele, sem dar mais detalhes.

Antes disso, Albert Bressan confessou que teme ser indicado por Yuri para a roça por causa dos atritos deles no jogo. “Eu que peitei o cara, tive embate direto com ele, acha que ele não vai me colocar?”, questionou.

Vale lembrar que Yuri ganhou a Prova do Fazendeiro na última quarta-feira, 27. Ele disputou a prova contra Luana e Juninho, e foi o mais rápido a completar a atividade.

Fernando foi eliminado na 10ª roça

Na noite desta quinta-feira, 28, Fernando Presto foi eliminado na décima roça de A Fazenda 16, da Record. Ele recebeu apenas 7,01% dos votos, o que não foi o suficiente para seguir no jogo.

Na décima roça, ele disputou a preferência do público contra Luana Targino e Juninho Bill. Vale lembrar que ele foi indicado para a roça por causa da puxada da baia.

"A minha torcida vai para o Gilsão e acho que o público está dando preferência para o Sacha", disse ele.