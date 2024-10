A Fazenda 16: Mãe de Raquel Brito rompe silêncio sobre saída da filha

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Elisângela Brito, mãe de Raquel Brito, explica se as duas já tiveram contato desde a saída de A Fazenda 16

Raquel Brito (23) foi desclassificada da 16ª edição de A Fazenda (RecordTV) após uma bateria de exames. Procurada pela CARAS Brasil, sua mãe, Elisângela Brito, rompeu o silêncio sobre o momento através da equipe de assessoria que trabalha com a família.

A equipe de Elisângela afirmou que ela e Raquel Brito ainda não se falaram ou tiveram contato após a desclassificação no reality rural, e, até o momento, não deu mais detalhes . Irmã de Davi (22), campeão do BBB 24, ela permaneceu por três semanas no confinamento e tinha como maiores aliadas Gizelly Bicalho, Luana e Camila Moura.

A emissora comunicou a imprensa que a baiana deixaria o confinamento após uma recomendação médica. "A Record informa que a participante de A Fazenda 16, Raquel Brito, após uma bateria de exames e seguindo orientações médicas, não seguirá na competição", diz o texto.

Já os peões foram avisados sobre a saída definitiva da peoa por volta de 13h10. Após o anúncio, a produção pediu para que os confinados recolhessem os pertences de Raquel e deixassem sua mala na despensa da sede. "Falei que tinha uma coisa estranha", disse Sacha Bali.

A baiana passou mal durante a Prova de Fogo na tarde deste domingo, 6. De acordo com Suelen, sua companheira na prova, ela "quase desmaiou durante a disputa, ficou muito ansiosa", o que a fez desistir da disputa. Na sequência, Raquel foi direcionada para o atendimento médico do programa, e, após ela não retornar, a produção avisou que ela havia sido hospitalizada e faria mais exames.

No Instagram oficial da ex-peoa, sua equipe compartilhou um texto lamentando o fim da participação e agradecendo pelo apoio dos fãs e seguidores. "Pedimos a todos os fãs e público que acompanham Raquel que tenham empatia e respeito neste momento. Em breve, traremos mais detalhes sobre a condições de saúde da nossa Raquel Brito."

"Sabemos que vocês, assim como nós, estão torcendo pela saúde e bem-estar dela. Vamos continuar vibrando positividade e apoiando essa guerreira, mesmo fora do confinamento. Muito obrigada a todos pelo carinho e força até aqui", completa o texto.

CONFIRA ANÚNCIO DE A FAZENDA 16 SOBRE RAQUEL BRITO: