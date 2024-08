Para uma pele macia: 5 hidratantes para manter as mãos hidratadas

O Creme para as Mãos Nivea 3 em 1 com Dexpanthenol proporciona cuidado intensivo para pele seca e extrasseca, oferecendo alívio imediato, hidratação por 24h e rápida absorção. Com Dexpanthenol, promove reparação, maciez e é fácil de levar para qualquer lugar.

Manter as mãos hidratadas é essencial não apenas para a aparência, mas também para a saúde da pele. A exposição constante a agentes externos, como o frio, o sol e produtos de limpeza, pode ressecar e danificar a pele das mãos, tornando-a áspera e sem vida. Neste texto, apresentamos cinco hidratantes cuidadosamente selecionados que são ideais para manter as mãos macias e bem cuidadas.

O Creme para Mãos Pink combate o ressecamento e as mãos ásperas, perfuma a pele e neutraliza odores indesejáveis. Com ativos vegetais como óleos de arroz, maracujá e açaí, oferece hidratação e proteção, além de uma textura leve e rápida absorção. Livre de parabenos e ingredientes de origem animal, a embalagem é prática e tem um design vintage e divertido.

Esse cremw oferece uma fragrância floral aromática e relaxante, com alta concentração de extrato natural de lavanda. Formulado com 93% de ingredientes naturais, como óleos de amêndoa doce, semente de uva e castanha do Pará, nutre e mantém a pele macia. Enriquecido com óleos de açaí, arroz e maracujá, proporciona ação antioxidante e protetora, com rápida absorção e sem corantes ou parabenos.