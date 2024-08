Melhores avaliados: 7 protetores solares faciais para inserir no seu skincare

Aposte em produtos bem avaliados para garantir seu protetor solar de alta qualidade

Os protetores solares faciais são itens indispensáveis em qualquer rotina de skincare, mesmo sem submetermos o rosto à exposição solar. E para garantir a proteção, é sempre bom apostar em um protetor solar de qualidade. Pensando nisso, nós selecionamos 7 opções entre as melhores avaliadas da Amazon para você conhecer. Veja só: 1. Minesol Oil Control, Neostrata: https://amzn.to/3WF7v0l Protetor solar ideal para pele oleosa, com toque seco e absorção rápida. Ele possui ação anti oleosidade que controla o brilho do rosto e protege sua pele contra raios UVA/UVB.

Reprodução/Amazon

2. Isdin Fotoprotector Fusion Water Oil Control FPS60: https://amzn.to/3IoePt0 Com elevada proteção UV, o protetor solar da Isdin tem fórmula ultraleve de base aquosa, que é absorvida imediatamente sem deixar resíduos. Ele ajuda no controle da oleosidade e ainda é ótimo para dias de muita água, pois pode ser aplicado sobre a pele molhada e possui ingredientes biodegradáveis para a água do mar.

Reprodução/Amazon

3. Protetor Solar Facial NIVEA SUN Toque Seco Antissinais FPS30: https://amzn.to/3CjLVqc Protetor facial de uso diário, com fórmula de textura leve, rápida absorção e toque seco, ideal para controlar o brilho do rosto. Ah, com sua alta proteção contra raios UVA/UVB, ele também previne o envelhecimento precoce da pele.

Reprodução/Amazon

4. Protetor Solar Facial L'Oréal Paris Solar Expertise Antirrugas FPS 60: https://amzn.to/3vAgZyg Com efeito matte, o protetor solar da L'Oréal Paris uniformiza o tom da pele e, em apenas 15 dias, melhora a elasticidade, luminosidade e maciez da pele. Assim você pode ter um rosto mais jovem, radiente e revigorado.

Reprodução/Amazon

5. Protetor Solar Facial Eucerin - Sun Gel-Creme Oil Control FPS 60: https://amzn.to/3GAibrs Adaptado para pele oleosa com tendência à acne, o protetor solar da Eurecin possui amplo espectro de proteção, sistema de filtros UVA/UVB fotoestáveis e proteção biológica das células. Além disso, sua Tecnologia Oil Control deixa a sensação de pele matificada instantaneamente.

Reprodução/Amazon

6. La Roche-Posay Anthelios Airlicium FPS80: https://amzn.to/3Cj5UVS Com tecnologia Airliciam, o protetor da La Roche-Posay possui micropartículas antioleosidade encapsuladas que são ativadas instantâneamente toda vez que a pele produz oleosidade ou umidade. Ele também é formulado com água termal para acalmar e reduzir a irritação da pele, além de também proteger contra as agressões diárias do UVA, principalmente devido ao fotoenvelhecimento da pele.

Reprodução/Amazon

7. Neutrogena Sun Fresh Oily Skin, FPS70: https://amzn.to/3CifeJL Protetor solar sem cor com FPS 70 que possui textura levinha e sequinha, que não derrete na pele ao longo do dia. Ele possui a tecnologia exclusiva Helioplexxp, que oferece proteção ampla e eficaz contra os raios UVA/UVB. Ele também atua no controle da oleosidade da pele e no antienvelhecimento.

Reprodução/Amazon