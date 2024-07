Kindle: conheça os modelos e as diferenças de cada um deles

Dê uma olhada nas vantagens de cada modelo de Kindle e adquira o seu por um bom preço na Amazon!

Com a crescente popularidade dos leitores digitais, o Kindle se destaca como uma das opções preferidas pelos leitores ao redor do mundo. Aqui, apresentamos as particularidades dos modelos de Kindle disponíveis no mercado, destacando suas principais características e as diferenças entre eles. Se você está pensando em adquirir um Kindle, continue lendo para descobrir qual modelo atende melhor às suas necessidades de leitura! 1. Kindle 11ª Geração - https://amzn.to/46Jt9qp Este é o Kindle 11ª Geração, com tela de 300 ppi de alta resolução, armazenamento de 16 GB, e carregamento por USB-C. A luz frontal embutida ajustável e o modo noturno proporcionam leitura confortável a qualquer hora do dia. A tela antirreflexo garante uma experiência semelhante à leitura em papel, mesmo sob luz solar direta. Com uma bateria que dura até 6 semanas por carga, é ideal para leitura sem distrações.

2. Kindle Paperwhite 16 GB: tela de 6,8”, temperatura de luz ajustável e bateria de longa duração - https://amzn.to/4d3wkv9 O Kindle Paperwhite agora possui uma tela de 6,8” com bordas mais finas e temperatura de luz ajustável. A bateria dura até 10 semanas e é 20% mais rápido para virar páginas. Sua tela antirreflexo de 300 ppi permite leitura confortável sob a luz do sol, e o dispositivo é à prova d'água, ideal para leitura na praia ou piscina. Com armazenamento para milhares de livros, é fino, leve e fácil de transportar.

3. Kindle Paperwhite Signature Edition: 32 GB, à prova d’água, carregamento sem fio e luz frontal adaptável - https://amzn.to/3YsfG3Y O Kindle Paperwhite Signature Edition oferece carregamento sem fio, luz frontal adaptável e 32 GB de armazenamento. Sua tela antirreflexo de 300 ppi e temperatura de luz ajustável garantem uma leitura confortável sob qualquer iluminação. A bateria dura até 10 semanas com uma única recarga via USB-C ou carregador sem fio Qi compatível. Com bordas finas e maior capacidade, é perfeito para armazenar e ler milhares de livros em qualquer lugar.

4. Kindle Oasis 8GB - Com tela de 7" e botões para troca de páginas - https://amzn.to/3SwOT2K O Kindle Oasis possui uma tela Paperwhite de 7" e 300 ppi, proporcionando uma leitura sem reflexos, mesmo sob a luz do sol. Com temperatura de luz ajustável, é à prova d'água (IPX8) e ideal para leitura na banheira ou piscina. Seu design fino e leve inclui botões dedicados para troca de páginas e nova tecnologia e-ink para virar páginas rapidamente. Acesso instantâneo a milhões de livros e opção de exibir a capa do livro no descanso de tela.

