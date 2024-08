Desenvolvimento pessoal, romance e mais: 10 livros para garantir na estante em setembro

Confira obras que prometem agradar fãs de diversos gêneros da literatura

Se você está procurando novos livros incríveis para garantir na estante e começar o mês de setembro com o pé direito, não pode perder essas dicas. Selecionamos 10 obras de sucesso no site da Amazon e que prometem agradar fãs de diversos gêneros da literatura. Tem de tudo: desenvolvimento pessoal, romance, suspense e muito mais! Confira e escolha suas obras favoritas no site da Amazon: 1. Project Thinking, de Eduardo Freire: https://amzn.to/3MhmmL4 Nesta obra que desafia o status quo da gestão empresarial, Eduardo Freire compartilha suas descobertas e reflexões sobre como a empatia e a valorização das pessoas podem revolucionar a maneira como gerenciamos projetos e lideramos equipes. Um convite à transformação, apresentando uma metodologia inovadora e focada na humanização dos processos de trabalho.

2. Política: substantivo feminino, de Gabi Sabino: https://amzn.to/4e1J99z Gabi Sabin, que desde 2015 atua na gestão pública na cidade de São Paulo, explica como descobrir exemplos históricos é uma inspiração para mais mulheres se interessarem pelo debate político: "Se ela está lá, eu também posso estar". Um guia que une histórias apagadas, informações relevantes, pessoas revolucionárias e explicações úteis para descobrir o funcionamento real do poder político e os possíveis caminhos para melhorá-lo.

3. É assim que acaba, de Colleen Hoover: https://amzn.to/3Z17g3Q Lily é uma jovem que se mudou de uma cidadezinha do Maine para Boston, se formou em marketing e abriu a própria floricultura. E é em um dos terraços de Boston que ela conhece Ryle, um neurocirurgião confiante, teimoso e um pouco arrogante, com uma grande aversão a relacionamentos, mas que se sente muito atraído por ela. Quando os dois se apaixonam, Lily se vê no meio de um relacionamento turbulento que não é o que ela esperava. Mas será que ela conseguirá enxergar isso, por mais doloroso que seja?

4. A biblioteca da meia-noite, de Matt Haig: https://amzn.to/3WZPtY3 Aos 35 anos, Nora Seed é uma mulher cheia de talentos e poucas conquistas. Arrependida das escolhas que fez no passado, ela vive se perguntando o que poderia ter acontecido caso tivesse vivido de maneira diferente. Após ser demitida e seu gato ser atropelado, Nora vê pouco sentido em sua existência e decide colocar um ponto final em tudo. Porém, quando se vê na Biblioteca da Meia-Noite, Nora ganha uma oportunidade única de viver todas as vidas que poderia ter vivido.

5. O homem mais rico da Babilônia, de George S. Clason: https://amzn.to/4768pJl Baseando-se nos segredos de sucesso dos antigos babilônicos ― os habitantes da cidade mais rica e próspera de seu tempo ―, George S. Clason mostra soluções ao mesmo tempo sábias e muito atuais para evitar a falta de dinheiro, como não desperdiçar recursos durante tempos de opulência, buscar conhecimento e informação em vez de apenas lucro, assegurar uma renda para o futuro, manter a pontualidade no pagamento de dívidas e, sobretudo, cultivar as próprias aptidões, tornando-se cada vez mais habilidoso e consciente.

6. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, de Philippa Perry: https://amzn.to/4dVPzH8 Todos os pais querem que seus filhos sejam felizes, sem errar na educação. Mas como atingir esses objetivos? Em vez de mapear um plano “perfeito”, a psicoterapeuta Philippa Perry oferece um olhar geral sobre como desenvolver relacionamentos de qualidade, ensinando a entender como sua própria criação afeta sua relação com seus filhos; aceitar que irá cometer erros e entender o que pode fazer a respeito deles; dar fim a ciclos e padrões de comportamento negativos; lidar com os próprios sentimentos, assim como os de seus filhos; e entender o que comportamentos diferentes comunicam.

7. Tudo é rio, de Carla Madeira: https://amzn.to/4dYtis2 Com uma narrativa madura, precisa e ao mesmo tempo delicada e poética, o romance narra a história do casal Dalva e Venâncio, que tem a vida transformada após uma perda trágica, resultado do ciúme doentio do marido, e de Lucy, a prostituta mais cobiçada da cidade, que entra no caminho deles, formando um triângulo amoroso.

8. Nada pode me ferir, de David Goggins: https://amzn.to/4dAWt4J A infância de David Goggins foi um pesadelo. Pobreza, racismo e maus-tratos físicos marcaram seus dias, assombraram suas noites e quase determinaram seu futuro. Por meio da disciplina, da resistência mental e do trabalho duro, o jovem deprimido que havia perdido as esperanças deu a volta por cima, aprendeu a dominar a própria mente e se transformou em um ícone das Forças Armadas e um dos maiores atletas de resistência do mundo. Neste livro, ele compartilha sua surpreendente história de vida e revela que a maioria das pessoas utiliza apenas uma parte da própria capacidade física e mental.

9. A gente mira no amor e acerta na solidão, de Ana Suy: https://amzn.to/4cEFo8P Escrito a partir de diálogos, este livro urgiu de experiências vividas pela autora em salas de aula, em sessões de análise (enquanto analisante ou analista), com amigos, em leituras de pesquisas teóricas.

10. Apostando no amor, de Lynn Painter: https://amzn.to/4dIIo5C Bailey e Charlie não poderiam ser mais diferentes. Ao se mudar para Nebraska após o divórcio dos pais, Bailey Mitchell conhece Charlie Sampson no aeroporto ― um garoto lindo e muito implicante. Dois anos depois, eles se reencontram por acaso no cinema, e Charlie continua o completo oposto de Bailey, uma garota de dezesseis anos certinha que gosta de agradar as pessoas e planejar cada detalhe da vida. Um ano mais tarde, o universo tem uma surpresa: agora eles são colegas de trabalho. Quando reparam que está rolando um clima entre dois colegas de empresa, eles decidem fazer uma aposta. Charlie acredita que homens e mulheres não podem ser só amigos. Mas Bailey quer provar que ele está errado. Entre farpas e risadas, Charlie se dá conta de que Bailey está mexendo com seus sentimentos. E tudo fica mais complicado quando eles combinam de fingir que estão namorando só para irritar o namorado da mãe da garota.

