Confira 8 produtos de beleza que estão fazendo sucesso na Amazon

Confira produtos de beleza de grandes marcas que se tornaram opções populares dentre os consumidores da Amazon

Se você está em busca de novidades para realçar sua rotina de cuidados com a beleza, a Amazon é o lugar certo para encontrar os produtos mais comentados e eficazes! Hoje, reunimos oito itens de beleza que estão em alta, oferecendo desde cuidados com a pele até maquiagens inovadoras. Descubra o que está em destaque e como esses produtos podem transformar sua rotina de beleza! 1. Máscara de Cílios Maybelline NY The Colossal Volum' Express - https://amzn.to/3yJsusk A Máscara de Cílios The Colossal Volum’ Express oferece até 9X mais volume, definição e curvas com uma fórmula rica em colágeno e agentes espessantes. Com aplicação suave e sem grudar, é lavável, altamente pigmentada e ideal para olhos sensíveis e usuários de lentes de contato. Disponível também em versão à prova d'água, proporciona cílios volumosos e de longa duração.

Créditos: Reprodução/Amazon

2. Esponja de Maquiagem Flat Blend Vinho Mariana Saad By Océane - https://amzn.to/3Mf3jAS A Esponja de Maquiagem Flat Blend Vinho Mariana Saad By Océane é ideal para aplicar base, corretivo e pó, expandindo ao ser molhada para um acabamento natural e uniforme. Seu formato multifuncional permite aplicações precisas ou amplas, e pode ser usada seca ou úmida. Feita de espuma hidrófila e sem látex, oferece durabilidade e menos absorção de produto.

Créditos: Reprodução/Amazon

3. Corretivo Líquido Maybelline NY Eraser Instant Age Rewind - https://amzn.to/4dADG9N O Corretivo Líquido Eraser Instant Age Rewind de Maybelline oferece alta cobertura com um toque seco, tratando a área dos olhos com Goji Berry e Haloxyl. Seu aplicador inovador combate olheiras, inchaço e linhas finas, proporcionando um acabamento natural e duradouro. Além disso, sua fórmula evita a necessidade de pó compacto, tornando-o prático para o uso diário.

Créditos: Reprodução/Amazon

4. Base Líquida Eudora Niina Secrets Hidra Glow - https://amzn.to/3WRiZ2o A linha Niina Secrets da Eudora, criada em parceria com a influencer Niina Secrets, oferece uma gama de produtos de maquiagem e skincare, incluindo base, batom, blush, e esponjas. Os produtos combinam tendências, diversidade e tecnologia para enriquecer sua rotina de beleza. A Base Niina Secrets é especialmente popular entre as consumidoras.

Créditos: Reprodução/Amazon

5. Batom Líquido Maybelline NY Matte Ink SuperStay - https://amzn.to/3AxkbjS O Batom Líquido SuperStay Matte Ink de Maybelline combina um acabamento matte impecável com cores super pigmentadas, oferecendo durabilidade de até 16 horas. Sua fórmula com tecnologia gel elastômero garante conforto e longa duração, enquanto o aplicador em formato de flecha proporciona aplicação precisa. Ideal para quem busca um visual marcante e sofisticado sem necessidade de retoques frequentes.

Créditos: Reprodução/Amazon

6. Paleta de Sombras Nádia Tambasco By Océane - https://amzn.to/3X8M3nh A paleta de sombras To Go Basic da linha Nádia Tambasco by Océane oferece acabamentos matte e cintilante em tons neutros e sofisticados, ideais para looks de dia e noite. Com alta fixação e pigmentação, inclui nove tons básicos, sendo três matte e seis cintilantes, que atendem diferentes tons de pele e combinações. Compacta e prática, é perfeita para criar maquiagens marcantes e elegantes em qualquer ocasião.

Créditos: Reprodução/Amazon

7. Base L'Oréal Paris BB Cream Efeito Matte - https://amzn.to/4drZeW7 A Base BB Cream Efeito Matte de L’Oréal Paris é um produto multifuncional 5 em 1, ideal para peles mistas a oleosas. Com efeito matte e FPS 50, oferece hidratação, suavização de imperfeições, uniformização, iluminação e controle de brilho. Sua embalagem de 30ml é prática para retoques, enquanto a tecnologia Perlite reduz brilho e corrige imperfeições.

Créditos: Reprodução/Amazon

8. Blur Mágico L'Oréal Primer Paris Revitalift - https://amzn.to/3XahXzD Revitalift Blur Mágico da L'Oréal Paris é um primer oil-free com tecnologia Opti-Blur que cria um efeito óptico desfocado, disfarçando imperfeições, rugas e poros. Com sua textura incolor e aveludada, proporciona uma pele lisa e uniforme, preparando-a para a maquiagem com um acabamento matte e suave.

Créditos: Reprodução/Amazon