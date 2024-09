Confira 6 comédias românticas de sucesso para você assistir no Prime Video

Se você é fã de comédias românticas, o Prime Video tem um catálogo que promete aquecer seu coração! Com títulos icônicos como 'Um Lugar Chamado Notting Hill' e 'Harry e Sally: Feitos um para o Outro', há uma seleção incrível de filmes que combinam romance e humor na medida certa. Hoje, vamos destacar seis comédias românticas de sucesso que você pode assistir agora mesmo no Prime Video. Prepare a pipoca e confira as nossas recomendações para uma maratona repleta de risadas e suspiros!

1. Um Lugar Chamado Notting Hill

Will (Hugh Grant), um tranquilo proprietário de uma livraria de guias de viagem, é surpreendido pela visita de uma cliente notável: a famosa atriz americana Anna Scott (Julia Roberts). Após alguns encontros inesperados, Will e Anna começam um relacionamento delicado, divertido e repleto de altos e baixos.