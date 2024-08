Confira 5 livros para conhecer a vida e a carreira de Silvio Santos

Relembre a história de vida de Silvio Santos por meio de livros selecionados e descubra como um camelô tornou-se um dos grandes comunicadores do país

Silvio Santos, uma das figuras mais emblemáticas da televisão brasileira, foi conhecido por sua carreira impressionante e sua influência duradoura no entretenimento. Se você deseja mergulhar na vida e trajetória desse ícone da comunicação, reunimos cinco livros que oferecem uma visão completa de sua carreira e personalidade. Estes títulos exploram desde os primeiros passos de Silvio Santos até sua ascensão como um dos maiores empresários e apresentadores do Brasil, revelando os segredos por trás de seu sucesso e as histórias que moldaram sua trajetória. Confira nossas sugestões e descubra mais sobre o homem por trás da lenda. 1. Silvio Santos: a biografia definitiva, de Marcia Batista e Ana Medeiros (2023) - https://amzn.to/4cwEknl O livro que inspirou adaptações para o cinema e teatro revela a trajetória de Silvio Santos, desde seus dias como vendedor ambulante até se tornar o fundador do SBT e a figura icônica do entretenimento brasileiro. Esta edição atualizada e ilustrada apresenta a visão visionária de Silvio, com fotos inéditas, depoimentos de pessoas próximas e detalhes sobre seu sucesso duradouro. Conheça a emocionante jornada que consolidou Silvio Santos como o maior showman da televisão brasileira.

2. Topa tudo por dinheiro: as Muitas Faces do Empresário Silvio Santos, de Mauricio Stycer (2018) - https://amzn.to/3yLchmi Mauricio Stycer desmistifica a figura de Silvio Santos, apresentando-o não apenas como o carismático apresentador de TV, mas também como um astuto empresário e político. O livro examina o lado menos conhecido e controverso de sua trajetória, incluindo suas estratégias empresariais erráticas, sua relação com o regime militar e sua resistência ao jornalismo independente. Ao invés de glorificar, a obra oferece uma visão franca e crítica de Silvio Santos.

3. A Fantástica História de Silvio Santos, de Arlindo Silva (2017) - https://amzn.to/3X66ktz A "Fantástica História de Silvio Santos" retrata a trajetória de um menino humilde que se tornou o maior comunicador do Brasil, iniciando como camelô e evoluindo para criar o bilionário Grupo Silvio Santos. Com uma carreira começando em 1954, Silvio fundou empresas em várias áreas, incluindo televisão e varejo. A biografia é rica em relatos pessoais e episódios emocionantes, destacando sua coragem e ousadia ao moldar a TV brasileira.

4. Silvio Santos: A trajetória do mito, de Fernando Morgado (2017) - https://amzn.to/4fP8Z2e "Silvio Santos – A Trajetória do Mito" reúne pela primeira vez as falas e opiniões de Silvio Santos, desde seus inícios como camelô no Rio de Janeiro até a formação de um império bilionário. A publicação apresenta uma linha do tempo completa, combinando textos ágeis e declarações do empresário ao longo de seis décadas, explorando sua carreira artística, habilidades de negócios, tentativas políticas e vida pessoal reservada. O livro revela a figura icônica e polêmica que moldou a comunicação no Brasil.

5. Sonho sequestrado: Silvio Santos e a campanha presidencial de 1989, de Marcondes Gadelha (2020) - https://amzn.to/3WK86ze Em 1989, Silvio Santos lançou sua candidatura presidencial com Marcondes Gadelha como vice, provocando uma divisão entre festa popular e tensão política. Oficialmente, a candidatura foi barrada devido ao não cumprimento de exigências legais pelo partido de Silvio. No entanto, o livro sugere que uma conspiração implacável foi orquestrada para impedir sua candidatura, apresentando uma revisão histórica do processo eleitoral que revela um esquema para evitar sua vitória.

