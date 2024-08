Colleen Hoover: 8 livros para conhecer a autora best-seller

Descubra os 8 romances mais impactantes de Colleen Hoover e mergulhe na escrita envolvente da autora best-seller que conquistou milhões de leitores

Colleen Hoover conquistou o cenário literário com suas narrativas envolventes e personagens complexos. Seus livros, que frequentemente figuram nas listas de mais vendidos, exploram temas como amor, perda e superação com uma profundidade emocional única. Se você ainda não conhece a autora ou deseja expandir sua coleção de leituras, aqui estão oito obras essenciais para mergulhar no universo de Colleen Hoover e entender por que ela se tornou uma das autoras mais amadas da literatura contemporânea. 1. É Assim que Acaba, de Colleen Hoover (2018) - https://amzn.to/4d6jfRT Em É Assim Que Acaba, Colleen Hoover narra a história de Lily, uma florista que, ao se apaixonar por Ryle, um neurocirurgião com aversão a relacionamentos, enfrenta um amor turbulento e desafiador. A obra, marcada por temas intensos e pessoais, explora a complexidade das relações tóxicas. O livro ganhou uma adaptação cinematográfica, estrelada por Blake Lively e Justin Baldoni, ampliando seu impacto emocional e social.

Créditos: Reprodução/Amazon

2. É assim que começa, de Colleen Hoover (2022) - https://amzn.to/3AcBINY Em É Assim Que Começa, Lily Bloom, agora divorciada de Ryle e dividindo a guarda da filha, reencontra Atlas, com quem tem uma história não resolvida. Ryle, ressentido, tenta impedir o novo relacionamento de Lily, criando um conflito intenso. O livro explora o passado de Atlas e a luta de Lily para encontrar o amor novamente, oferecendo uma leitura emocionante e profunda.

Créditos: Reprodução/Amazon

3. Verity, de Colleen Hoover (2020) - https://amzn.to/3Aga8Qd Em Verity, Colleen Hoover mergulha no suspense psicológico ao contar a história de Lowen Ashleigh, uma escritora que assume a tarefa de concluir a série de sucesso de Verity Crawford após um acidente que deixou a autora incapacitada. Na casa dos Crawford, Lowen descobre uma autobiografia perturbadora que revela segredos sombrios sobre a vida de Verity e sua família, criando um dilema moral e emocional. O livro destaca Hoover em um novo gênero, oferecendo uma trama envolvente e um final chocante.

Créditos: Reprodução/Amazon

4. Todas as suas (im)perfeições, de Colleen Hoover (2019) - https://amzn.to/4ckdLla Todas as Suas Imperfeições de Colleen Hoover conta a história de Quinn e Graham, que se conhecem em um momento de crise e se apaixonam intensamente. Casados e enfrentando dificuldades para ter um filho, o relacionamento deles é testado por uma promessa não cumprida. A narrativa explora a luta do casal para manter o amor e superar obstáculos emocionais, destacando a habilidade de Hoover em criar histórias comoventes e impactantes.

Créditos: Reprodução/Amazon

5. As mil partes do meu coração, de Colleen Hoover (2018) - https://amzn.to/3YAbD5G As Mil Partes do Meu Coração narra a história de Merit Voss, que decide revelar os segredos de sua peculiar família antes de desaparecer. Morando em uma casa cheia de membros excêntricos e segredos, Merit enfrenta a decisão de perdoar e reconstruir relacionamentos. O livro, sensível e envolvente, explora a importância do perdão e da aceitação dentro da família.

Créditos: Reprodução/Amazon

6. O lado feio do amor, de Colleen Hoover (2015) - https://amzn.to/3WU1yzm Em *Acho Que Te Amo*, Tate Collins se muda para São Francisco e conhece Miles Archer, um piloto com um passado doloroso e uma aversão a relacionamentos sérios. Apesar de suas regras para uma relação casual, a atração entre eles se torna irresistível e Tate se vê envolvida em um romance proibido, desafiando suas próprias promessas. O livro explora como o amor pode ultrapassar barreiras e expectativas.

Créditos: Reprodução/Amazon

7. Novembro, 9, de Colleen Hoover (2016) - https://amzn.to/3WzWwXr Em November 9, Fallon, uma jovem desfigurada por um incêndio, conhece Ben, um aspirante a escritor, em seu último dia em Los Angeles. Eles se conectam profundamente e prometem se encontrar todo ano na mesma data, mas Fallon começa a se questionar se é apenas uma personagem na história que Ben escreve sobre eles. O livro explora a complexidade do amor e o impacto da escrita na realidade.

Créditos: Reprodução/Amazon

8. Até o verão terminar, de Colleen Hoover (2021) - https://amzn.to/3LVA4mL Em O Verão que Mudou a Minha Vida, Beyah, após perder tudo e precisar se refugiar na casa de praia do pai que mal conhece, encontra um novo desafio ao se deparar com Samson, o vizinho rico e misterioso. Embora venham de mundos diferentes, a dor compartilhada os une, e eles se entregam a uma paixão temporária enquanto o verão dura. O livro explora o poder transformador do amor e das conexões inesperadas.

Créditos: Reprodução/Amazon