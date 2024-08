Caixa de som portátil: 6 excelentes opções para adquirir por bons preços

Encontre diferentes modelos de caixa de som portátil de alta qualidade e com ótimo custo-benefício

Quando se trata de curtir música em qualquer lugar, uma caixa de som portátil é um acessório indispensável. Oferecendo praticidade e qualidade sonora, esses dispositivos são ideais para festas, viagens ou simplesmente para um dia ao ar livre. Aqui, destacamos seis excelentes opções de caixas de som portáteis que combinam performance e preço acessível, ajudando você a encontrar o modelo perfeito para suas necessidades e sem pesar no bolso! 1. Caixa de Som JBL Go - https://amzn.to/3SzHtf5 A JBL Go Essential oferece som potente e graves intensos em um design ultracompacto, com resistência à água e transmissão Bluetooth. Com até 5 horas de bateria, proporciona uma experiência de áudio contínua e de qualidade para sua rotina.

Créditos: Reprodução/Amazon

2. Caixa de Som JBL Go 3 - https://amzn.to/3LNLcSz A caixa de som JBL Go 3 é ultracompacta e oferece áudio potente com graves intensos, além de ser resistente à água e poeira (IP67). Com até 5 horas de reprodução e transmissão Bluetooth, é ideal para levar a qualquer lugar e desfrutar de música sem preocupações.

3. Caixa de Som JBL CLip 4 - https://amzn.to/3Aa3J8W O JBL Clip oferece transmissão Bluetooth sem fio para música e chamadas com precisão, é ultracompacto e potente. Equipado com um mosquetão integrado para fácil fixação em roupas ou bolsas, é durável e resistente ao desgaste, mantendo a qualidade sonora em qualquer situação.

4. Caixa de som sem fio Geonav AERBOX 2 - https://amzn.to/4d23v2e A caixa de som sem fio AERBOX 2 da Geonav oferece 5W de potência RMS, som equilibrado e autonomia de até 12 horas. Resistente à água (imersão de até 1 metro por 30 minutos) e com Bluetooth 5.0, é ideal para ambientes úmidos e pode ser emparelhada com outra caixa para um som mais amplo. Compacta e leve, é perfeita para uso em qualquer lugar.

5. Caixa de Som WAAW by Alok ME 100SB - https://amzn.to/4dLjwK7 A caixa de som portátil WAAW ME 100SB é compacta e potente, com até 12 horas de reprodução e proteção IPX6 contra água. Oferece conexão Bluetooth 5.0, reprodução via cartão de memória e tecnologia TWS para emparelhar duas caixas. Com alça de borracha e função HandsFree, é ideal para uso diário em qualquer ambiente.

6. Caixa de Som Logitech Ultimate Ears WONDERBOOM 2 - https://amzn.to/46yNUEP Ultimate Ears WONDERBOOM™ 2 é uma caixa de som portátil com som potente, 13 horas de bateria e classificação IP67, tornando-a impermeável e resistente à poeira. O recurso Outdoor Boost ajusta o áudio para ambientes externos, e a possibilidade de emparelhar duas caixas oferece som estéreo ou volume aumentado. Ideal para qualquer atividade ao ar livre.

