Acidificante capilar: 6 produtos para equilibrar o pH do seu cabelo

Você já ouviu falar em acidificante capilar? Super indicado para cabelos que estão fragilizados, danificados, porosos ou que acabaram de passar por procedimentos químicos, este item serve para equilibrar o pH dos fios e fechar as cutículas capilares, garantindo madeixas mais saudáveis e bonitas.

Normalmente, o produto deve ser aplicado nos fios depois do shampoo e antes da etapa de hidratação. No entanto, sua frequência de uso vara de acordo com cada cabelo, e o recomendado é seguir as indicações do acidificante escolhido para integrar a sua rotina.

Para te ajudar a manter os cuidados com os fios, listamos opções incríveis de acidificantes, que estão disponíveis no site da Amazon e prometem fazer a diferença nos fios desde o primeiro uso! Confira e escolha seu item favorito:

1. Acid, Abela Cosmetics: https://amzn.to/3PP6YVk

Perfeito para cabelos porosos que passaram por procedimentos químicos, o Acid da Abela Cosmetics sela as cutículas dos fios, equilibra o pH, potencializa o brilho e promove maciez.

2. Infusão 2.0 Acidificante - Controle de PH, Widi Care: https://amzn.to/3Cqq7tJ

Formulado com ativos 100% vegetais, o Infusão 2.0 da Widi Care conta com tecnologia profissional para recuperar cabelos porosos, desvitalizados, sem brilho e com frizz. Fácil de usar, ele sela as cutículas, equilibra o pH, revitaliza os fios e conta com ação condicionante.

3. Lola Cosmetics, Densidade Acidificante: https://amzn.to/3pHvjlx

Com fórmula natural, o acidificante Densidade da Lola Cosmetics é indicado para cabelos finos e com problemas de queda. Potente e eficaz, ele conta com ação reparadora intensiva e proporciona fios mais fortes e resistentes.

4. pH Balancer Acidificante, K.Pro: https://amzn.to/3srRkcx

Essencial após descolorações, colorações e relaxamentos, esse item ajuda a devolver aos fios seu equilíbrio natural, proporcionando muito brilho, alinhando e selando as cutículas, controlando as cargas elétricas da superfície dos fios, eliminando possíveis resíduos de outras químicas e muito mais.

5. Acidificante Acid-C, Curly Care: https://amzn.to/47UB04e Indicada para cabelos ondulados, encaracolados, cacheados e crespos, essa máscara acidificante antiporosidade é perfeita para reequilibrar o pH dos fios. 6. Acidificante capilar pH Control, Belkit: https://amzn.to/3Z2pQXh Com extrato de frutas ácidas - como kiwi, framboesa e laranja - esse acidifiante capilar regula o pH dos fios, promovendo hidratação, brilho e redução do frizz. Além disso, elimina a porosidade dos cabelos danificados, que passam por processos químicos.

