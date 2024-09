7 máscaras capilares que valem a pena investir

Se você quer manter suas madeixas saudáveis, as máscaras capilares não podem faltar na sua rotina de cuidados com o cabelo! E para te ajudar na hora da escolha, separamos algumas opções com fórmulas fantásticas, que você não pode deixar de conhecer e testar.

Confira e escolha sua máscara favorita:

1. Máscara Reconstrutora Wella Professionals Fusion: https://amzn.to/3pZ1dtx

Reparando a fibra capilar, esta máscara condiciona enquanto promove uma ação revitalizante e protege os fios contra possíveis novas quebras e agressões.