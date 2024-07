Sabrina Sato encanta ao mostrar foto rara com os pais em Paris

Em Paris para prestigiar as Olimpíadas 2024, a apresentadora Sabrina Sato fez aparição inédita em família ao lado dos pais

A apresentadora Sabrina Sato encantou os seguidores na tarde desta quinta-feira, 25, ao compartilhar uma foto especial em família. Ela, que está em Paris para prestigiar as Olimpíadas 2024, fez uma rara aparição ao lado dos pais, Kika Sato e Omar Rahal.

Em seus stories no Instagram, Sabrina posou junto com os familiares em frente a Torre Eiffel. Segurando no colo a filha Zoe, de 5 aninhos, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Duda Nagle, a famosa esbanjou alegria ao sorrir para a câmera junto com os pais.

O ator Nicolas Prattes, namorado da apresentadora, também está em Paris para participar das Olimpíadas. Além de seu talento nas telinhas, ele também é atleta e, agora, competirá na primeira maratona de amadores da história do evento. Sabrina, inclusive, celebrou a conquista do amado.

Através das redes sociais, o protagonista de 'Mania de Você', próxima novela das nove da TV Globo, comemorou sua participação no evento olímpico. "Vou correr a Maratona Olímpica de Paris 2024. Nem sei o que dizer, só quero curtir esse momento, celebrar a vida e viver esse sonho", declarou o artista. "Vai ser incrível demais. Te amo", comentou Sabrina Sato.

Confira as publicações:

O look de Sabrina Sato para as Olimpíadas

Nesta quinta-feira, 25, Sabrina Sato chamou a atenção ao surgir com um vestido ousado e nada discreto para iniciar sua temporada nas Olimpíadas de Paris 2024. Em suas redes sociais, a apresentadora mostrou que não abriu mão de sua tradicional extravagância, mas manteve a 'brasilidade' e representou seu país com muito estilo.

Através de seu perfil no Instagram, Sabrina compartilhou um álbum de fotos para exibir seu look em um dos primeiros eventos da competição, que teve início hoje. Para a ocasião, a apresentadora escolheu um modelo nada discreto, inspirado em um pavão, com plumas brilhantes e extravagantes nas cores verde, azul e amarelo.

Para complementar a produção e adicionar ainda mais originalidade, Sabrina escolheu uma bolsa de miçangas nas cores da bandeira e um chinelo azul, um clássico brasileiro. Ela finalizou o look com um penteado preso com os fios bem alinhados, uma maquiagem leve e brilhante, óculos prateados e muitas joias cintilantes; confira mais detalhes!