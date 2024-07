Lexa curte passeio de barco e atualiza bronzeado no verão europeu

Após desembarcar na Europa em busca de descanso, Lexa exibiu os cliques do passeio luxuoso que fez acompanhado das amigas

Lexa abriu o álbum de fotos da viagem a Europa, na qual embarcou acompanhada de algumas amigas, nesta quarta-feira (17). Desta vez, a cantora mostrou aos seguidores que curtiu o dia com um passeio luxuoso de barco, onde aproveitou as altas temperaturas do verão no hemisfério norte para atualizar o bronzeado e relaxar.

Como look do momento relaxante, Lexa elegeu um biquíni "cortininha" preto com detalhes coloridos e uma saída de praia vazada com aplicações de conchas. Além disso, a cantora investiu em óculos de sol como assessório e para proteger a visão do sol.

Nas imagens, a artista investiu em poses conceituas ostentando a silhueta do corpo. Em um deles, Lexa posou com o bumbum para cima enquanto se bronzeava. Já no outro, ela apareceu cercada pelas amigas em um momento descontraído entre elas.

As imagens encantaram os seguidores que não economizaram nos elogios: "Você é simplesmente espetacular", escreveu um fã da cantora. "Estou com saudades de você, lindona. Boa navegação nesse mar maravilhoso", comentou o outro. "É uma musa absoluta e está sempre feliz", pontuou uma usuária do Instagram.

Lexa se impressiona com fama internacional

Antes de passar pelo continente europeu, a artista passou pela Coreia do Sul e por Singapura. Por lá, a cantora se impressionou ao descobrir que tem certa popularidade entre os estrangeiros, ao ser abordada por fãs internacionais para tirar fotos duas vezes:

"Gente? Kkkkk como assim eu tenho fãs em Singapura, na Ásia, no outro lado do mundo? Kkkk por um segundo achei que eram atores. A música não tem fronteiras mesmo! Que legal!", escreveu a artista na legenda do vídeo onde registrou o momento.

Nos comentários, fãs e amigos celebraram a descoberta da artista: "A Lexa não tem ideia do quanto ela é amada", pontuou uma seguidora dela."O mais lindo é a sua simplicidade! Não fingiu costume, mostrou realmente estar surpresa com isso...", comentou o outro.