Jojo Todynho desembarca em Angola em meio ao processo de adoção

Em suas redes sociais, Jojo Todynho sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 24, a famosa dividiu com os fãs um momento mais do que especial. Jojo viajou para a Angola para participar de uma audiência do processo de adoção de Francisco, menino que conheceu em Luanda.

"São seis da manhã e lá vamos nós. Logo estou em Angola", disse ela em seu Instagram Stories antes de embarcar. Ao chegar no país, Jojo surgiu sorridente dentro de um carro.

Qualidade de vida

A influenciadora digital e cantora Jojo Todynho tem provado cada dia mais que segue firme e forte em sua vida fitness. Além da cirurgia bariátrica, realizada há um ano, a famosa também aderiu a uma rotina puxada de exercícios físicos na academia e alimentação balanceada.

Com a combinação dos três fatores, Jojo já emagreceu mais de 60 kg até o momento. Em entrevista à Quem, ela contou um pouco sobre a mudança significativa desde que passou a cuidar mais da saúde e seguir uma rotina saudável.

"Esse ano deu uma reviravolta total na minha vida, viu? Perdi peso e ganhei qualidade de vida, mudei meus hábitos e estou focadíssima nos estudos e na minha carreira. Sabe aquela sensação de renovação que a gente sente quando finalmente decide se cuidar de verdade? É isso que estou vivendo. Estou amando cada segundo dessa nova fase", declarou Jojo Todynho.

Após lutar bastante para alcançar seu objetivo, a cantora explicou que deseja manter os hábitos saudáveis por toda a vida. "Agora, é só seguir em frente, com foco, determinação e muito amor-próprio. Mas não cheguei nesse ponto sozinha, ninguém chega. Sou cercada de profissionais que me apoiaram e me deram forças nessa jornada, como Dr. João Branco [endocrinologista] e a Renata Branco [nutricionista]. Eles são meus amores de verdade", disse ela.

