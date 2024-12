Debora Bloch divide foto raríssima com o marido português em viagem

A atriz Debora Bloch abriu um álbum de fotos especiais de sua viagem para Salvador, na Bahia, ao lado do marido e de amigos

A atriz Debora Bloch está aproveitando os dias de descanso em uma viagem bastante especial ao lado de amigos e do marido, João Nuno Martins, em Salvador, na Bahia. Por meio das redes sociais, a artista tem compartilhado registros de passeios turísticos realizados pelo grupo.

Debora desembarcou na capital baiana para os festejos do Dia de Santa Bárbara, que começaram na quinta-feira, 4. Em meio aos cliques publicados em seu Instagram oficial, a atriz dividiu uma foto raríssima com o companheiro português.

Esbanjando alegria, o casal posou juntinhos em uma igreja local. Debora Bloch, que interpretará a icônica vilã Odete Roitman no remake de 'Vale Tudo', da TV Globo, ainda compartilhou imagens ao lado das atrizes Regina Casé e Malu Galli, escalada para viver Tia Celina na trama adaptada por Manuela Dias.

Discreta em relação a sua vida pessoal, a famosa costuma publicar fotos raras em família. Debora Bloch e João Nuno Martins se casaram em 2019 e vivem uma relação longe da mídia.

Vale lembrar que a atriz esteve recentemente no ar nas telinhas da Globo em 'No Rancho Fundo', novela escrita por Mário Teixeira. Na trama, ela retornou como Deodora, vilã de 'Mar do Sertão', exibida em 2022.

Confira as fotos de Debora Bloch na Bahia:

Quem são os filhos de Debora Bloch?

A atriz Debora Bloch teve dois filhos com o seu ex-marido, o chef de cozinha Olivier Anquier. Ela é mãe de Julia Anquier, de 31 anos, e Hugo Anquier, de 24. Os dois seguiram os passos da mãe no mundo das artes. Saiba mais sobre os herdeiros da atriz!

