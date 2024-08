Bruna Marquezine causa ao reproduzir coreografia ousada com a irmã, Luana Maia

Curtindo uma viagem com a família, Bruna Marquezine agita as redes sociais ao compartilhar um vídeo dançando com sua irmã, Luana Maia

Na última terça-feira, 6, Bruna Marquezine impactou seus seguidores ao compartilhar um vídeo nas redes sociais. Conhecida por ser discreta sobre sua vida pessoal, a atriz surpreendeu ao mostrar um momento descontraído das férias. Durante uma viagem em família, ela publicou um vídeo dançando com sua irmã, a estudante Luana Maia.

Marquezine, que está curtindo uma temporada na Itália ao lado da irmã, compartilhou um registro de um passeio de barco que fizeram juntas. No vídeo, Bruna aparece com um short, uma regata e um chapéu, enquanto Luana veste um vestido azul e as duas dançam uma coreografia viral e rebolaram muito ao som da canção "Apple", de Charli XCX.

Nas imagens, Bruna e Luana mostraram seu talento para a dança ao reproduzirem os passos ousados da coreografia e encantaram seus seguidores com o momento descontraído: “A Bruna parece tão feliz. Este é definitivamente um bom momento para ela na sua vida privada”, disse uma internauta. “Lindas e talentosas”, disse outra. "Muito lindas", escreveu uma terceira.

Vale lembrar que Bruna também publicou um álbum de fotos de alguns passeios ao lado de Luana durante a viagem. No entanto, um integrante da família ficou de fora das imagens. João Guilherme, que também está participando da viagem, compartilhou novas fotos e mostrou que está acompanhado de sua mais nova namorada.

Em seu perfil oficial no Instagram, o filho do cantor Leonardo surgiu na companhia da atriz em um iate. Apesar do clique não mostrar o rosto de Bruna, os seguidores e fãs do casal logo notaram que se tratava da artista. "Estado de espírito do verão", legendou ele, que causou alvoroço ao revelar sua presença na viagem da família.

Irmã de Bruna Marquezine ganha declaração apaixonada:

Bruna Marquezine não é a única apaixonada em sua família! Em meio aos rumores de um romance com o ator João Guilherme, sua irmã, Luana Maia, também está em um relacionamento. Após assumir seu namoro publicamente, a jovem artista foi surpreendida com uma declaração apaixonada do namorado nas redes sociais.

Namorando o estudante de Engenharia de Produção João Fernando Alvariz, Luana marcou presença na gravação de um podcast ao lado de seu amado na última quarta-feira, 3. Antes disso, a artista já tinha compartilhado alguns cliques para assumir seu relacionamento e, inclusive, ganhou declarações de amor dele; confira!