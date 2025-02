'Vale Tudo' para tentar empolgar com o novo remake da Globo

Globo oferece prévia de remake em dose farta e reações dividem o público; CARAS Brasil questiona autora se ainda 'Vale Tudo' pelo Brasil, mas não obtém resposta

A Globo divulgou na noite da última segunda-feira, 24, a primeira chamada de Vale Tudo, a nova novela das nove da emissora. Em meio a elogios e críticas de telespectadores, a primeira grande divulgação da atualização do fenômeno de 1988 "mostrou sua cara" para provar uma única coisa: "Vale Tudo" para tentar empolgar com o novo remake.*

Três minutos no ar. Este foi o tempo que o teaser tão aguardado durou na tela da TV e rapidamente repercutiu nos celulares de todo o país. Por meio das redes sociais, foi possível observar alguns usuários desiludidos de Mania de Você e carentes de um novelão das nove animados com as imagens, o enredo atraente - que até então se mostrou fiel à história construída lá atrás por Gilberto Braga (1945-2021), Aguinaldo Silva (81) e Leonor Bassères (1926-2004).

Enquanto isso, outros usuários, saudosistas da versão dirigida por Dennis Carvalho (77), que já foi reprisada uma vez na Globo e duas no Canal Viva, estando também disponível no Globoplay, torceram o nariz, e se mostraram com zero empolgação para a releitura de Manuela Dias (47). Na peneira dos "críticos" das redes sociais, o que passou foi: Taís Araujo (46) encaixadíssima na pele de Raquel, icônica mocinha de Regina Duarte (78) e Cauã Reymond (44), prometendo muitas cenas sensuais em novos ângulos encarnando o gostosão César, que no passado foi de Carlos Alberto Riccelli (78).

Quem ficou emperrada no filtro da internet -e já era esperado - foi Bella Campos (27). A jovem atriz, que chega a sua terceira novela com a missão de dar vida a uma das vilãs mais inesquecíveis da trajetória de Gloria Pires (61) ganhou memes e confirmou sua antipatia com a primeira chance do trailer. No meio do caminho, está Odete Roitman de Débora Bloch (61). Entre agrados e desagrados, a megera mais odiada e amada da teledramaturgia soube causar, mesmo que aparecendo apenas no final para ganhar apoio ou "hate" logo de cara. Bom, não dá pra dizer que não estão tentando!

AINDA 'VALE TUDO?'

Dramaturgicamente, o remake de Vale Tudo começará fiel à obra original apesar das necessárias adaptações - e a gente viu isso ontem no trailer. À imprensa, Manuela Dias, responsável pela nova versão já chamou a atualização da obra de "grande visita à identidade brasileira". Em 1988, a novela visitava uma identidade que tinha como principal mensagem a ideia de que "'Vale Tudo'para se dar bem no Brasil", questionando o brasileiro se "valia a pena ser honesto".

À época, encarávamos um país que havia saído há pouco de uma Ditadura que trazia consigo a repressão, a censura, o militarismo e junto a isso uma série de carências e faltas, principalmente no que se diz respeito a acesso e a democracia. Vale Tudo, então, rompia e gritava o desejo que o brasileiro tinha de dialogar com o novo país que seria construído, com a autorreflexão que era necessária e que se podia fazer - e mesmo assim enfrentava censura (sim, Vale Tudo enfrentou censura do governo diante da República).

E hoje? O que "Vale Tudo" no Brasil de hoje? Continua a mesma mensagem ou temos um outro cenário que pode ser o grande causador desse “medo da mudança” gerado em alguns telespectadores, que vem apresentando resistência a encarar uma atualização da novela? Sem perceber qualquer menção a este tema na chamada, a CARAS Brasil enviou esta pergunta para a autora da novela durante o 1º bate-papo virtual da nova trama, mas a pergunta não foi selecionada.

Sem respostas, ficamos com a reflexão de se ainda "Vale Tudo" para se dar bem no Brasil como o primeiro convite para acompanhar a repaginação do inesquecível novelão, que agora vira uma nova trama, mesmo com a manutenção de Gal Costa (1945 - 2022) - ainda bem - na abertura por questões de "imaginário coletivo". A reflexão, talvez, seja até então o maior convite para assistir ao remake, que por ora só está convocando o público pelo seu tom folhetinesco.

Confira reações da web à primeira chamada

🚨 CADÊ OS NOVELEIROS DE PLANTÃO? 🚨 Vem conferir o primeiro trailer de #ValeTudo! Estreia em março, na minha telinha! pic.twitter.com/dc6aX0BdUf — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 25, 2025

Sobre a primeira chamada de Vale Tudo só tenho uma opinião: Taís Araújo a escolha certeira para ser Raquel, amei muito, o olhar que a protagonista precisa, maravilhosa, que ela brilhe muito. 🙏 #ValeTudopic.twitter.com/JLfWlX488B — Paula Sampaio Moreti (@GiuliMedrado) February 25, 2025

A Bella Campos colocando o texto como se tivesse lendo uma bula de remédio. As comparações com a Glória Pires serão inevitáveis!

Vai ter que segurar a barra....#ValeTudopic.twitter.com/y34OENblDn — Pedro Pereira Spósito de Almeida (@PedroSpsito) February 25, 2025

imagina entregar Maria de Fátima, uma das maiores vilãs da história da teledramaturgia brasileira, nas mãos disso aqui #ValeTudopic.twitter.com/IdtWPhttGb — gretchen noveleira (@gretchenovelei1) February 25, 2025