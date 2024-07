Tolerância zero! Record demite apresentadora que vazou entrevista com Lula

Record toma decisão drástica e demite apresentadora após escândalo envolvendo entrevista com o presidente Lula; veja os detalhes

Nesta quinta-feira, 18, a Record tomou uma decisão drástica ao demitir a apresentadora Renata Varandas após o vazamento de uma entrevista com o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Para quem não acompanhou, o presidente concedeu uma entrevista à repórter, porém, a conversa começou a circular antes do conteúdo ser divulgado oficialmente.

Apesar da entrevista ser divulgada posteriormente, os vazamentos acabaram gerando atritos para o governo, uma vez que o presidente detalhou a agenda fiscal na conversa. Aliás, a antecipação das informações teria causado movimentações no mercado financeiro e gerado desconforto ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Para completar, o vazamento vai contra as diretrizes da emissora, que se pronunciou rapidamente e afirmou estar ciente do ocorrido. Posteriormente, eles anunciaram a demissão de Renata, que foi a responsável por conduzir a entrevista e supostamente vazar o material através de uma agência de análise política e financeira da qual se declarava sócia.

Segundo a Bloomberg, detalhes da entrevista teriam sido divulgados pela agência pelo menos uma hora antes de serem veiculados oficialmente pela Record. Logo, a emissora demonstrou que tem tolerância zero com o vazamento de informações e cortou a jornalista do quadro de funcionários: "A Record informa o desligamento da repórter Renata Varandas", anunciaram.

“A Record esclarece que soube da ligação da repórter Renata Varandas com a Capital Advice somente após a divulgação do release pela agência. A emissora deixa claro que condena qualquer vazamento de informações, principalmente com recorte parcial do que é apurado em entrevistas feitas por nossas equipes”, anunciaram a demissão da jornalista, que trabalhou no canal por quase duas décadas.

Por fim, a emissora prometeu tomar as medidas cabíveis e realizar a apuração dos fatos para compreender a ligação da jornalista com a agência responsável pelo vazamento. Vale lembrar que os trechos descontextualizados de Lula durante a conversa tiveram um grande impacto no mercado financeiro, resultando na oscilação da bolsa e no aumento do dólar.

Record tomou decisão drástica sobre polêmica:

