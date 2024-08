Silvio Santos: O lado empreendedor que o tornou dono de império

Luto pela morte de Silvio Santos: Relembre como ele construiu seu império por meio do seu lado empreendedor e empresário

O apresentador Silvio Santos marcou a história da TV brasileira e também foi um grande empresário. Em sua trajetória profissional, ele misturou o seu lado comunicador com o de empreendedor para construir o seu império. Ele era dono do SBT e também de outros negócios. Relembre:

Silvio Santos é fundador e dono do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) e foi o criador do conglomerado Grupo Silvio Santos, que possui marcas como Tele Sena, Baú da Felicidade e Jequiti.

A trajetória profissional dele começou como camelô no Rio de Janeiro, quando vendia canetas e capas de plástico para título de eleitor. Em 1958, ele assumiu a empresa Baú da Felicidade. Logo depois, ele criou o Grupo Silvio Santos, que possuiu marcas de cosméticos, comunicação, capitalação e hotelaria. Em 1969, ele criou o Baú Financeira, que viraria o banco PanAmericano, vendido por ele em 2011.

Em meio a isso, na década de 1950, o comunicador iniciou sua trajetória como locutor na Rádio Guanabara. Em 1963, ele estreou o Programa Silvio Santos na TV Paulista. Posteriormente, em 1965, a atração foi para a Globo em São Paulo e ficou no ar até 1976. No mesmo ano, ele inaugurou a TVS, que viraria o SBT em 1981. Então, ele voltou ao ar com o Programa Silvio Santos, no qual ficou no ar até 2022, quando se afastou da TV.

A Jequiti foi criada em 2006, com o foco em cosméticos a preços populares. A empresa tem o valor de mercado de R$ 450 milhões.

Hoje em dia, o SBT é transmitido no Brasil por 114 emissoras e alcança 70 milhões de casas.

Em 2013, a fortuna dele era estimada em R$ 2,67 bilhões, de acordo com a Forbes. Hoje em dia, a fortuna dele é avaliada em R$ 1,6 bilhão.

O anúncio da morte de Silvio Santos

A morte de Silvio Santos foi confirmada pelo SBT na manhã deste sábado, 17, por meio de uma nota oficial.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações", informaram.