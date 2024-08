Silvio Santos: Fotógrafa mostra fotos dele com a família

A fotógrafa Thalita Castanha abre álbum de fotos de momentos de Silvio Santos com a família que ela registrou nos últimos anos

A morte do apresentadorSilvio Santos comoveu o Brasil inteiro neste sábado, 17, e as redes sociais foram inundadas por homenagens para o comunicador. Um dos posts relembram histórias dele foi feito pela fotógrafa Thalita Castanha, que é conhecida por registrar os famosos com seus filhos.

Com a morte do comunicador, ela fez questão de relembrar momentos de Silvio Santos com as filhas, os netos e a esposa. Ela abriam álbum de fotos com retratos que fez do comunicador na intimidade de sua família e contou como foi o primeiro encontro com ele.

"Quero dividir com vocês o meu primeiro encontro com o Silvio, uma oportunidade linda que a fotografia me deu, que foi entrar na casa do Silvio Santos, em um domingo em família, ser recebida de pijama, com a frase: MAAAAA Oiii… Senti borboletas no estômago, era ele, o cara da telinha, como fingir costume? A voz dele é marcada por uma infância e adolescência, com a risada ao fundo da minha avó Lydia a cada palhaçada que Silvio fazia, escrevendo eu voltei no tempo, senti até o cheiro da casa que eu morava…", disse ela.

E completou: "É, ele era o cara da Telinha, mas eu não ia pedir uma foto dentro da própria intimidade do Silvio, era domingo, o Silvio estava de pijama, pensei eu… E vem a Patrícia, com toda sua simpatia e consciência de quem é o Pai e disse: Vai lá fazer uma foto com meu pai, me da aqui seu celular, aproveita!!!! E temos! Uma foto pra marcar o primeiro momento que estive com ele… Obrigada por isso @patriciaabravanel @renataabravanel @rebecaabravanel , Iris e todas as filhas do Silvio, sintam o meu forte abraço. Sou eternamente fã, do Silvio e de todas vocês meninas".

Confira as fotos abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fotógrafa Thalita Castanha 📷 (@estudio_thalitacastanha)

O anúncio da morte de Silvio Santos

A morte de Silvio Santos foi confirmada pelo SBT na manhã deste sábado, 17, por meio de uma nota oficial.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações", informaram.