Silvia Abravanel revela curiosidade do trabalho com Silvio Santos

No programa Acerte ou Caia!, da Record, Silvia Abravanel contou curiosidade da convivência com o pai, Silvio Santos, na TV

A apresentadora Silvia Abravanel entregou uma curiosidade sobre sua convivência com o pai, Silvio Santos, na TV. Ela gravou uma participação na estreia do programa Acerte ou Caia!, da Record, comandado por Tom Cavalcante. A gravação aconteceu antes da morte do dono do SBT.

Durante uma conversa com Cavalcante, Abravanel contou que chamava o pai de Silvio quando estava no SBT para limitar o que era relação profissional e pessoal. Em casa, ele era chamado de Senor, que é o seu nome de batismo.

Silvia contou que decidiu chamar o pai pela nome artístico no trabalho para que ele não a trata-se como filha quando trabalhassem juntos. “Eu fui produtora, diretora e depois apresentadora. E ele ficava me dando bronca como filha”, afirmou ela.

Ainda no programa na Record, o humorista Tom Cavalcante gravou um depoimento depois da morte de Silvio Santos. Ele falou sobre os sentimentos com a família do apresentador veterano durante o período de luto. “Nesse programa, que já estava gravado, eu tive a felicidade de receber, dentro os nossos convidados, a minha querida Silvia Abravanel. Nós lembramos de momentos inesquecíveis, muito engraçados do Silvio, que você vai acompanhar no nosso programa de estreia. Vocês vão amar. E eu quero aproveitar, em nome da Rede Record, em meu nome, e de todo o Brasil, dedicar esse programa de estreia ao nosso rei da TV, ao nosso Silvio Santos. Está no ar o Acerte ou Caia!”, afirmou.

Recado de Silvia Abravanel

A apresentadora Silvia Abravanel surpreendeu a equipe de CARAS ao escrever um recado no Instagram da revista na noite de domingo, 19. Ela agradeceu pelo carinho de toda a equipe durante a cobertura do final de semana da morte do seu pai, o apresentador Silvio Santos (1930-2024).

Em um recado, ela disse: “Obrigada pelo carinho das palavras em sua homenagem. Deus abençoe a ti e a tua família”.

O comentário dela foi feito no post sobre a carta de sua família em agradecimento pelo carinho dos brasileiros com seu pai durante o luto. Na carta, a família Abravanel escreveu: "Queremos dizer para vocês que, por muitas vezes, ao longo da vida, a medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo com relação à sua partida. Ele pediu para que assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com muito carinho e respeito a todos vocês, Família Abravanel".