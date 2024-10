Saiba qual é a data de estreia do 12º episódio de Os Lucros do Amor

O dorama Os Lucros do Amor é um sucesso no streaming. Saiba qual é a data de estreia do novo episódio

O dorama Os Lucros do Amor é o novo sucesso da plataforma de streaming Prime Video. Até agora, os fãs das histórias orientais já puderam conferir 11 episódios online. E o 12º episódio já tem data de estreia!

De acordo com o cronograma do Prime Video, o 12º episódio de Os Lucros do Amor chega ao streaming no dia 1º de outubro. Vale lembrar que a continuação da história é lançada uma vez por semana.

Mundo do Kpop

Jin do BTS postou algumas fotos no exército! Clique aqui para ver as imagens. O membro do grupo de Kpop divulgou algumas imagens vestindo o uniforme militar da Coreia do Sul. Jin foi o primeiro do grupo a se alistar. Lá na Coreia, o alistamento para homens entre 18 e 28 anos é obrigatório! Isso se deve porque no caso de um ataque da Coreia do Norte, ou de qualquer outro país, eles consideram que toda a população, dentro ou fora do exército, ajude a defender seu país.

Apesar de ter se alistado, Jin faz o possível para manter suas fãs- armys- informadas pelo Weverse - um aplicativo de redes sociais onde o grupo BTS é bem ativo. Lá ele mostrou seu novo corte de cabelo, já que teve que raspar a cabeça para cumprir o serviço militar.

Após se alistar no final do ano de 2022, Jin passou por cinco semanas de treinos básicos! Porém, ele explicou que, na verdade, está aproveitando seu tempo no exército: "Estou aproveitando o meu tempo aqui. Estou postando essas fotos após receber permissão dos militares. Army, fique feliz sempre e se cuide", disse ele em suas redes.

Jin permanecerá neste batalhão, segundo o jornal Soompi. São 18 meses de serviço obrigatório, e a HYBE planeja que todos os membros do grupo de Kpop BTS tenham cumprido o alistamento até 2025! Suga, outro integrante, irá completar a idade limite este ano, e é apontado como o possível próximo integrante a ir para o serviço obrigatório!