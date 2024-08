Rodrigo Santoro resgata fotos dos bastidores de Lost: 'Boas recordações'

O ator Rodrigo Santoro relembrou algumas fotos antigas dos bastidores da série Lost, em que ele participou de alguns episódios

Em suas redes sociais, Rodrigo Santoro compartilha alguns momentos de sua rotina e seu trabalho com seus mais de dois milhões de seguidores. Nesta sexta-feira, 16, o ator relembrou algumas fotos dos bastidores da série norte-americana Lost.

Rodrigo atuou em 14 episódios da terceira temporada interpretando Paulo, um dos sobreviventes do acidente aéreo. Na legenda, ele celebrou o fato de a produção estar disponível na Netflix. "Fiquei feliz de saber que Lost está disponível também na Netflix. Esse foi um trabalho muito importante para mim e guardo boas recordações desses tempos em que morei no Havaí", escreveu ele.

A série Lost possui seis temporadas, exibidas originalmente entre 2004 e 2010. "Lost foi meu primeiro vício de séries", comentou uma internauta na publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Santoro (@rodrigosantoro)

Família aumentou

Mel Fronckowiak usou as redes sociais para anunciar o nascimento de sua filhaCora, com Rodrigo Santoro. Os dois já são pais de Nina, que está com seis anos.

No feed do Instagram, a atriz postou uma foto segurando a mãozinha da herdeira e contou que ela nasceu antes do esperado. Sem revelar a data em que a pequena veio ao mundo, Mel contou que as duas já estão em casa.

"Um pouco antes do esperado, nascemos. Foi a experiência mais visceral que eu já vivi na vida e ela não me fez apenas mais forte, mas me fez perceber o tamanho infinito que eu tenho, que nós temos. Que o amor tem quando nada pode impedi-lo de existir. Estamos em casa, ainda entendendo o que vivemos, mas unidos e felizes porque a vida se fez presente mais uma vez entre nós", escreveu ela na legenda.

Os fãs deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Que amor", disse uma seguidora. "Que Deus abençoe", escreveu outra. "Meu Deus!! Seja bem-vinda, princesinha. Muito amor e saúde para ela", desejou uma fã.